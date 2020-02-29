İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz

İdlib 'teki hain saldırıda 33 askerimizin şehit olması sonrası Türkiye, Yunanistan sınırını sığınmacı geçişlerine açma kararı almıştı. Alınan karar sonrası binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına akın ederken, Yunan polisi sığınmacılara sert müdahalede bulunarak geçişleri engellemeye çalışıyor.

İNSAN KAÇAKÇILARI DEVREYE GİRDİ

Türkiye sınırının geçişlere açılması sonrası insan kaçakçıları da devreye girerek sığınmacıları yurt dışına geçirmeye başladı. Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir insan kaçakçısı, kişi başı 500 dolara sığınmacıları taşıdıklarını belirterek, çok sayıda kişiyi sınırdan geçirdiğini söyledi.

İSTANBUL'DAN MOTOR BEKLİYORUZ

Suriyelileri kendisinin Avrupa 'ya gönderdiğini söyleyen ve fiyat veren şahıs, "Şu anda nokta belirliyoruz. Onları Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izni ile. Şimdi hava kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Motorlar geldikten sonra onları karşıya geçireceğiz" dedi.

GAZETECİNİN SORUSUNA CEVAP VERDİ

Gazetecinin, "Peki hiç karşıya geçirdiğiniz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan şahıs, "Abi benim işim bu. Ben 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. 6 sene cezaevinde kaldım. Yani bizim mesleğimiz bu, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" ifadelerini kullandı.

"KARADAN İZİN VERMİYORLAR"

Yunanların, Suriyelileri karadan geçirmediğini belirten şahıs, "Karadan geçmek isteyenlere Yunan güvenlik güçleri izin vermiyor. Hepsi bir iki güne kadar buraya gelecek. Kara sınırındakiler yavaş yavaş İstanbul'a dönüyor. Buradan biz kişi başına 500-600 dolara gönderiyoruz. Çok bir para değil. 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan, 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan nakliye 2 bin dolar. 6-7 kişi de bize 3000 dolar kalıyor. Günlük 1000 lira kazancımız oluyor" diye konuştu.