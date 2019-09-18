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İnsan Kaynakları Süreçlerinde Rpa Kullanımı

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu uygulamalarının insan kaynakları süreçlerindeki kullanım alanlarını Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 20:32
KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu uygulamalarının insan kaynakları süreçlerindeki kullanım alanlarını Wise TV'ye anlattı.

Topçu, RPA'nın işe alım süreçleri ve sonrasında gerçekleşen operasyonları kapsadığını ifade etti. "İnsan kaynaklarında, işe alımdan sonra yapılan bir çok operasyon var. Örneğin, bordroların hesaplanması, SGK ile ilgili işlemlerin takip mekanizmasını da kapsıyor. " dedi. Topçu, personelin iş çıkış işlemlerini de bu otomasyon ile gerçekleştirebileceğini söyledi.
İnsan Kaynakları Süreçlerinde Rpa Kullanımı

Sezgin Topçu, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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