İnsan Kaynakları Yöneticileri 15dk'da Konser Verdi

23 Kasım 2018 Cuma 17:35



23 Kasım 2018 Cuma 17:35

Erdem Genç, Performansın Ritmi sunumunun sonunda canlı yayında binlerce çalışanın izlediği bir konser verdi.21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da bir otelde 200'den fazla Türkiye'nin en büyük firmalarının İnsan Kaynakları uzmanları katılımıyla gerçekleşen Performans, Ücret ve Ödül Yönetimi Zirvesi'nde bir ilk yaşandı. Erdem Genç, Performansın Ritmi sunumunun sonunda canlı yayında binlerce çalışanın izlediği bir konser verdi.Şirketlerdeki her bir departmanın orkestralardaki farklı enstrümanlara benzediğini anlatan Genç,"Farklı sesler, farklı renkler birleşerek ahenkli bir armonide biraraya geldiği zaman müzik oluşur. Bunun için tüm enstrümanlarımızın, departmanlarımızın yüksek performans göstermesi gereklidir" dedi.Ardından asistanların dağıttığı darbukalar, tefler, marakaslar, shakerlar, tumbalar gibi enstrümanlarla bunu örnekleyen konuşmacı, takım çalışması gücüyle canlı yayında, sadece 15 dk'da onlarca büyük şirketin İnsan Kaynakları yöneticileri ve uzmanlarıyla bir konser verebileceklerini belirtti."Takım çalışması ve motivasyon gücü bir araya geldiğinde yapabileceklerinizi görmek harika olacak" diyerek söze başlayan eğitmen, enstrümanları tek tek tanıtarak ilgili grupların birlikte ekip çalışması yapmasını, ardından tüm takımların birlikte çalarak perküsyon atölyesi gerçekleşmesini sağladı.14 Yıldır M3 Works ile Ritmbox Ritim Atölyesi gerçekleştiren eğitmen Erdem Genç, bireysel performanslarımız arttıkça kurum performansımızınnasıl artabileceğine şahit olacağımızı anlattı. Her yıl düzenlenen bu zirvede böyle bir ilkin gerçekleşmesinden mutlu olduklarını belirten katılımcılar sonraki zirvelerde de benzer çalışmalar görmeyi umduklarını söylediler. - İSTANBUL