İnsan Kaynakları Yöneticileriyle Kurumsal İletişim ve İşbirliği Güçlendirilecek

Adana
'da 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi, Adana Valiliği
ve İŞKUR
işbirliğiyle kentteki bir otelde yarın düzenlenecek.
Adana Valiliği ve İŞKUR'un birlikte organize ettiği, "Başarı İçin Bağlılık" temalı 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi, 11 Aralık
Salı günü kentteki bir otelde gerçekleştirilecek.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun işgücü piyasasındaki önemli paydaşlarından biri olan insan kaynakları yöneticileri ile kurumsal iletişim ve işbirliğimizin güçlendirilmesi temelinde, insan kaynakları profesyonelleri arasında deneyim paylaşımına katkı sunmak amacıyla, 'Başarı için bağlılık' temasıyla zirveyi düzenliyoruz" ifadesini kullandı. - ADANA
İŞKUR,Adana Valiliği,Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:44