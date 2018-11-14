MERİÇ ÜRER - İzmir
'in Menemen
ilçesinde yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA
) Tip 2 hastası Poyraz Karabalık ve ailesi, Sağlık Bakanlığının "SMA hastalarının ilaç temini için bireysel başvuru sürecinin başlatıldığı" haberini sevinçle karşıladı.
Dört yıl önce SMA Tip 2 teşhisi konulan, 2 yıldır da ilaç bekleyen 7 yaşındaki Poyraz ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Sağlık Bakanlığı olarak SMA Tip 2 ve Tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz." şeklindeki müjdesinin mutluluğunu yaşıyor. Anne
ve babası ayrı yaşayan ve bakımı halası tarafından yapılan Poyraz Karabalık'ın, haberi duyduğu akşam sevinçten gözlerine uyku girmedi.
Poyraz'ın bakımını üstlenen halası Şerife Karabalık, 2 yıldır ilaç temini için birçok kuruma başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını, bu yüzden umutsuzluğa kapıldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığının aldığı kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca'nın ilaç süreci için başvuruların bireysel olarak başlatıldığı haberini vermesinin ardından bütün ruh hallerinin değiştiğini anlatan Karabalık, "İnanamadım, umutsuz bir durum gibiydi. Birkaç defa okudum 'acaba yanlış mı okudum' diye. Rabb'im herkese yaşatsın bu duyguyu. İnsan mutluluktan deliye dönüyor. Çok güzel bir haber." ifadelerini kullandı.
- "Poyraz sevinçten uyuyamadı"
Şerife Karabalık, Poyraz'ın ayağa kalktığı günleri görmeyi çok istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlaç elimize ulaşır da Poyraz'ın ayağa kalktığı günleri görürüz inşallah. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Hastaneden bize bilgilendirme yapacaklar. Poyraz'ın dışarı çıktığında arkadaşlarını izlemesi bizim içimizi çok acıtıyordu. En azından arkadaşlarıyla beraber oynamasını seyredeceğiz. Kalem bile tutamıyor. 10 dakika yazı yazsın 'yoruldum' diyor. Destek almadan oturamıyor. Düştüğü zaman kalkamıyor. Biz yemek yediriyoruz. 2 kaşık aldıktan sonra yoruluyor. Artık 'yürüyebileceksin' dedim, 'top oynayabilecek miyim?' dedi. Dün gece uyuyamamış. Haberi aldıktan sonra 'benim yatağımı hazırlama, ben sabaha kadar uyumayacağım' dedi. Çok dışa vurmayan bir çocuk ama çok mutlu oldu. İlk sorduğu soru 'ilaç ne zaman gelecek, yarın gidip alalım mı?' oldu. Bir gün bile çok önemli. Bir an önce ilacını almak istiyor."
Poyraz'ın babaannesi Perihan Karabalık da çok mutlu olduklarına değinerek, "Torunum sokağa çıkacak, arkadaşlarıyla oynayacak. Allah'tan umut kesilmez. Çok sevindi. 'Dün akşam sevinçten uykum gelmedi. İlacım gelecek, yatamıyorum sevinçten' dedi. Bu ilacı karşılayanlardan Allah razı olsun. Allah'ın izniyle yürüyecek." dedi.
Karabalık, SMA hastaları için zamanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, istedikleri tek şeyin bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması olduğunu da sözlerine ekledi.
"İlacım geleceği için çok mutlu oldum"
Müjdeli haberi halasından aldığını anlatan Poyraz Karabalık ise kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, "İlacım geleceği için çok mutlu oldum. Ben de arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. İlacımı alacağım ve yürüyeceğim. Arkadaşlarımla oynamak, yürümek, koşmak istiyorum. Akşamları belim ağrıyor. Belimin ağrımasını istemiyorum." şeklinde konuştu.
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:21