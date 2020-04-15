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"İnsan sağlığı için tüm ekosistem korunmalıdır"

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülürken, bu durum hayvan sağlığı ve doğanın korunmasının önemini de ortaya koydu.

15.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:31
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülürken, bu durum hayvan sağlığı ve doğanın korunmasının önemini de ortaya koydu. Veteriner hekim Prof. Dr. H.Tamer Dodurka "İnsan sağlığının korunması konusunda sorumluluk sadece doktorlarda değildir. Ayrıca insan sağlığının korunması için tüm ekosistem korunmalıdır" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner İç Hastalıklar ve Psikoloji Uzmanı Prof. Dr. H. Tamer Dodurka hayvanlardan insanlara geçen virüsler hakkında açıklamalarda bulunarak "Hayvanlardaki hastalıklar engellenemezse insan hastanelerinde boş tek bir yer kalmaz" dedi.İnsan hastalıklarının tedavisinde tek sorumlu mesleğin doktorluk olduğunu belirten Prof. Dr. Dodurka, "İnsan sağlığının korunması konusunda sorumluluk sadece doktorlara ait değildir. 'Hayvanlardan insana geçme potansiyeline sahip olan yüzlerce tehlikeli hastalık (zoonoz) daha hayvan boyutundayken engellenemezse insan hastanelerinde boş tek bir yer kalmaz. Nitekim tek bir virüs hastalığı (COVID-19) bile bugün bunun ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Bu hastalığın Çin'in Vuhan Kentindeki hayvan pazarından kaynaklandığı görüşü genel olarak kabul görüyor. Demek ki veteriner hekimlerin bu pazara sunulan hayvanlar üzerinde yeterli kontrol ve denetimi olsaydı bugün bu virüs dünyanın başına bela olmayacaktı" diye konuştu.

"HAYVANLARDAN BULAŞAN HASTALIKLARA KARŞI MÜCADELE VETERİNER HEKİMLER VE DOKTORLAR TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OLARAK VERİLMELİ"

Hayvanlardan bulaşan hastalıklara karşı mücadeleyi veteriner hekimlerin ve doktorların eş zamanlı olarak vermesi gerektiğine değinen Prof. Dr. H. Tamer Dodurka sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda zoonoz hastalıkların dünyayı tehdit etme potansiyeli gittikçe artıyor. Sadece vahşi hayvanlar değil özellikle kanatlılar ve domuzlar büyük salgınlar için kaynak teşkil edebilirler. Bu yüzden hayvanları da kapsayan koruyucu halk sağlığı önlemleri insan sağlığı için gereklidir. Nitekim 2005 yılında ülkemizde görülen ve halk sağlığını tehdit eden kuş gribi hastalığı hayvanlarda alınan karantina önlemleri sayesinde engellenebildi. Yine zaman zaman ortalığa çıkan ve kenelerden bulaşan, insanlarda ölüme yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı bugün Türk veteriner hekimlerinin bulduğu aşılar sayesinde daha az korkulur hale geldi. Şarbon vb. bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak ülkemizde hala hayvanlardan insanlara geçen tüberküloz, brusella vb. birçok hastalık kol gezmeye devam etmektedir. Bazılarının tek bulaşma kaynağı hayvanlardır. Bu hastalıklarla karşı mücadeleyi veteriner hekimler ve doktorlar eş zamanlı yaptıklarında başarı kazanılır. İnsan ve hayvan ekosistemi birbirine bağlı olduğu için koruyucu hekimliğin sınırları insan ve hayvan arasında net değildir. Nitekim bu mikroplar insan-hayvan ayırımı yapmamaktadırlar."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Tamer Dodurka, İstanbul, Sağlık
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