İnsan ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

VAN'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar ve şikayetler üzerine göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.