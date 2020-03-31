Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnsan Vakfı 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti!

İnsan Vakfı Korona virüs (COVİD-19) ile mücadelede nedeniyle Türkiye genelinde 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti.

31.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:35
İnsan Vakfı 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti!

İnsan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, kahramanca, fedakârca sağlık çalışanlarımız mücadelelerini sürdürmektedir. Bu zorlu mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarından emin olamamaktadır.Korona virüsü ile mücadele eden ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen sağlık çalışanları için Türkiye genelinde ki 29 yurdu tahsis ettiklerini söyledi.

12 ildeki 29 yurt sağlık çalışanlarına tahsis edilmek üzere hazır hale getirildi!

İnsan Vakfı, Adana - Çukurova - Özel Yediveren Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Ankara - Çankaya - Özel İnsan Vakfı Mavera Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Ankara - Çankaya - Özel Akif Emre Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Antalya - Kepez - Özel Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Antalya – Konyaaltı - Özel Aksa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Aydın - Efeler - Özel Efeler Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Diyarbakır - Kayapınar - Özel Kayapınar Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Erzurum - Yakutiye - Özel Süheyla Sıtkı Alp Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Isparta - Merkez - Özel Isparta İnsan Vakfı Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Isparta - Merkez - Özel İnsan Vakfı Zafer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu , İstanbul - Avcılar - Özel İnsan Vakfı Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Bahçelievler - Özel İnsan Vakfı Bahçelievler Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Bakırköy - Özel İnsan Vakfı Bakırköy Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Ümraniye - Özel Ihlamurkuyu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Maltepe - Özel İnsan Vakfı Maltepe Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Fatih - Özel İnsan Vakfı İstanbul Vefa Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul - Üsküdar - Özel İnsan Vakfı Metin Yüksel Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul - Esenyurt - Özel Mehmet Akif Ersoy Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul - Üsküdar - Özel İnsan Vakfı Bulgurlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir - Karabağlar - Özel Şehit Bahattin Yıldız Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir - Karabağlar - Özel İzmir Şule Yüksel Şenler Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş - Özel Nevres Ongun Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Konya - Selçuklu - Özel İnsan Vakfı Vera Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Meram - Özel İnsan Vakfı Mavera Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Meram - Özel Vefa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Meram - Özel Meryem Cemile Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Karatay- Özel Hayati Üstün Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Konya - Selçuklu - Özel Medeniyet Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Sakarya - Adapazarı - Özel Diriliş Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, yurtlarda sağlık çalışanları misafir edilecek.

İnsan Vakfı Yurtlar Koordinatörü Furkan Albayrak Türkiye genelinde toplam 29 yurdumuzu sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız"

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini söyleyen İnsan Vakfı Yurtlar Koordinatörü Furkan Albayrak, Çalışan arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu çok önemli. Evine, ailesini ve sevdiklerine sarılamasa da alınacak bu önlemlerle motivasyonları artırılmalıdır. Toplum olarak herkes sorumluluk almak zorundadır. Hep birlikte başaracağız. Toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız. Biz kazanacağız. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin ve mümkün olduğunca evden çıkmasın. Ülkemizi seviyoruz lütfen çocuklarımız ve ailemiz için biraz özverili olalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Isparta Merkez, Fatih Özel, Karatay, Türkiye, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İnsan Vakfı 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti! - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Alparslan Parkı yenileniyor - Haber 12:54: Adana'da Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı - Haber 12:54: Tekirdağ sahilinde "koronavirüs sessizliği" - Haber 12:53: Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor - Haber 12:53: Duraktaki koltuğu kendisine yuva yaptı - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber