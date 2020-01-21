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İnsan Vakfı, İdlibli ailelere acil yardım malzemesi gönderdi

İnsan Vakfı, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan ailelere acil yardım malzemesi gönderdi.

21.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:48İnsan Vakfı, İdlibli ailelere acil yardım malzemesi gönderdi
İnsan Vakfı, 'nin şehrinde yaşanan saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan ailelere acil yardım malzemesi gönderdi.
Vakıftan yapılan açıklamada, İdlib'de sivil kayıpların her gün arttığı belirtilerek, saldırılardan kaçmaya çalışarak Türkiye sınırı yakınlarına gelen İdliblilerin kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi verdiği anlatıldı.
Bölgede acil yardım, gıda, barınma ve hijyen sorunu yaşandığı aktarılan açıklamada, "Savaşın ilk günlerinden bu yana ülkemizin merhamet elini Suriyeli mazlumlara ulaştıran İnsan Vakfı, bağışçılarının desteği ile hızlı bir şekilde ihtiyaç bölgesine ulaşarak acil yardıma devam ediyor." denildi.

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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