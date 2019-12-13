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İnsan ve doğa kaynaklı CO2 emisyonları ayırt edilmeden küresel ısınma kontrol edilemez

Paris İklim Anlaşması’na taraf olan 195 ülke, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 °C’nin altında tutmak amacıyla, sera gazı emisyonlarını sınırlama taahhüdünde bulundu.

13.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:17İnsan ve doğa kaynaklı CO2 emisyonları ayırt edilmeden küresel ısınma kontrol edilemez
İklim Anlaşması'na taraf olan 195 ülke, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 °C'nin altında tutmak amacıyla, sera gazı emisyonlarını sınırlama taahhüdünde bulundu. Karbondioksit, iklim değişikliğinin başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Dünya'nın atmosferine insan faaliyetleri nedeniyle ne kadar karbondioksit salındığını izlemek, iklim değişikliğiyle mücadelede doğru yolda olup olmadığımızı anlayabilmemiz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Fakat çok farklı kaynaklara sahip olan bu gaz, bilim insanları ve hükümetler için hala büyük zorluklar yaratmaya devam etmektedir.

İnsan faaliyetleri, doğal karbon döngüsünü açık bir şekilde bozuyor

Fosil yakıt kullanımı, çimento üretimi ve ormanlık alanların farklı amaçlar ile kullanılması, insan eliyle atmosfere salınan karbon miktarlarının hızla artırmasının ve görülmedik seviyelere çıkmasının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya Meteoroloji Örgütü WMO'nun Genel Sekreteri Petteri Taalas, atmosferdeki karbon seviyesinin rekor düzeye ulaştığını belirterek, "Dünya'da bugünküyle kıyaslanabilir karbondioksit yoğunluğunun en son 3-5 milyon yıl önce görüldüğünü unutmamak gerekir. O dönemde sıcaklık şimdikinden 2-3 °C daha fazla, deniz seviyesi de 10-20 metre daha yüksekti" diyor.
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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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