İnsan Vücudu Hakkında Bilinmesi Gereken 18 İlginç Gerçek

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Yüzyıllar boyunca insan vücudu çeşitli araştırmaların, deneylerin hatta kamera gibi icatların öznesi oldu. Ancak buna rağmen keşfedilecek hâlâ birçok şey bulunuyor. İşte insan vücudunun yapabileceği ilginç şeyler.İnsan vücudu, şimşek çarpmasından kurtulabilirÜstüne şimşek çarpan 10 insandan dokuzu bu olaydan sağ kurtulmayı başardı. Üstelik burada insanların yaşları da değişken değeri taşımıyor.Diş ağrısı ve baş ağrısı birbiriyle bağlantılıdırTrigeminal sinirler çeneden kafaya doğru gidiyor, dolayısıyla bu iki ağrı birbirini tetikleyebiliyor.İnsan beyni uyku sırasında daha aktif olabilirİnsan uyku sürecinin aşamaları ilk olarak 1950'lerde keşfedildi ve yapılan çalışmalara göre beynimiz uykudayken daha meşgul.İnsanlar kızaran tek canlıdırÇevremize verdiğimiz psikolojik veya fiziksel bir tepki olan yüzümüzün kızarması insanlara özgüdür.Beynimiz acıyı hissedemez ancak vücudumuzdaki oksijenin dörtte birini tüketirBeynimiz olabileceği kadar güçlüdür ve acıyı hissedecek sinir uçlarına sahip değildir.Yüzdeki kıllar, vücutta en hızlı uzayan kıllardırSakallarını her gün kesmek zorunda kalan erkekler bunun farkına zaten varmıştır. Kadınların sakallı erkekleri sevmesi belki de avantajdır?Orta parmağımızdaki tırnağımız diğerlerine göre daha hızlı uzuyorTırnaklarınızı kestiğinizde gözlemlemeyi deneyin.Yetişkin bir insanın damarlarının uzunluğu 100 bin km'dirYetişkin insanların damarlarının uzunluğu 100 bin km'yi bulurken bu uzunluk çocuklarda 96 bin km'dir.Kadınların kalpleri daha hızlı atıyorKanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kadınların kalpleri erkeklere göre dakika da 10 kez daha fazla atıyor.Karaciğerlerin 500'den fazla fonksiyonu vardırKaraciğerlerimiz kanı filtreleme, kolesterolü ve bazı vitaminleri işleme gibi birçok özelliği halledebiliyor.Mide asidimiz bir metali eritebilirMide asidimiz bir metali eritebilecek kadar güçlüdür.Ayaklar, zorlu bir günde bir litreye yakın su üretebilirAyaklarımızda 500 bin ter bezi bulunmaktadır ve bir günde bir litreye yakın su üretebilir.Öksürüğünüz oldukça yüksek hızlara ulaşabilirÖksürüğünüz saatte 80 km'ye kadar ulaşabilir. Şehir içi araç hızı limitinden daha fazla.Hamileliğin ilk üç aylık dönemi garip rüyalara sebep olurBunun psikolojik sebepleri olabilir ancak olmayabilir de. Ne olursa olsun hamile kadınların bu kadar şeylere katlanması sanki biraz fazla değil mi?Yiyecekler, işitme yeteneğimizi etkileyebilirAğır bir yemek sonrası insanların işitme yeteneği olumsuz olarak etkilenebiliyorYaşlandıkça, tat alma duyumuz azalıyorKüçükken sevmeyip yaşınız ilerledikçe sevdiğiniz bir yiyecek hatırlıyor musunuz? İşte bunun sebebi yaşımız ilerledikçe kaybettiğimiz tat alma duyularımız. Hatta 60 yaşına ulaştığında insanlar tat alma duyularının yaklaşık yüzde kırkını kaybediyor.Güneş yanıkları kan dolaşımımızı etkileyebilirGüneş yanığı damarlarımızın yüzeylerinde yıkıcı hasarlara sebep olabiliyor. Bu yüzden yaz günlerinde güneş kremi kullanmayı unutmayın.