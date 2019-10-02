İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalında

İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat
Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Ankara
Swiss Otel'de düzenlenecek 20'nci İnsan Yönetimi Konferansı'nın yayını, şirketin iletişim sponsorluğunda "Türksat Tanıtım" kanalından gerçekleştirilecek.
İş hayatının stresli yüzünün yanı sıra, 'duygusal dayanıklılık' konusunun da işleneceği konferansta, ayrıca dünyada yaşanan değişimler doğrultusunda insan kaynakları alanında iyileştirme yapılabilecek alanlar ele alınacak.