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İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalında

İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

02.10.2019 10:38İnsan Yönetimi Konferansı
İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Ankara Swiss Otel'de düzenlenecek 20'nci İnsan Yönetimi Konferansı'nın yayını, şirketin iletişim sponsorluğunda "Türksat Tanıtım" kanalından gerçekleştirilecek.
İş hayatının stresli yüzünün yanı sıra, 'duygusal dayanıklılık' konusunun da işleneceği konferansta, ayrıca dünyada yaşanan değişimler doğrultusunda insan kaynakları alanında iyileştirme yapılabilecek alanlar ele alınacak.

Swissotel, Türksat, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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