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İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Peryön (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 27'inci İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı anlattılar.

23.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:40İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Peryön (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 27'inci İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı anlattılar.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi sona erdi. 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 100 konuşmacıyı ağırladı. Kongrenin ilk gününde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın Dolmabahçe Konferans Salonu'nda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal,  Sabiha Gökçen Havalimanı'nı anlattılar. Yapılan sunumda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın nasıl şehir havalimanı kimliğine büründüğü, İnsan Kaynakları alanında yapılan etkinlikler ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul Zihinsen Engelliler Vakfı (İZEV) ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi hakkında bilgiler verdiler. Yoğun ilgi gören konferans yaklaşık yarım saat sürdü. Konferans sonucunda Canan Soysal ve Ahmet Hakan Arslan'a katılımlarından dolayı plaket verildi.



Sabiha Gökçen, Hakan Arslan, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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