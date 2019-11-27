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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Nijerya'daki çalışmalarına hız verdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Nijerya'daki hizmetlerini genişleterek daha verimli hale getirmek için harekete geçti.

27.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:56İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Nijerya'daki çalışmalarına hız verdi
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 'daki hizmetlerini genişleterek daha verimli hale getirmek için harekete geçti.
İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhabbetle Birlikte İnsanlığa Hizmet" sloganıyla dünyanın dört bir yanında ve Nijerya'nın farklı eyaletlerinde İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Turan, yeni eğitim tohumlarının filizlenmesi, mescit ve medrese gibi kalıcı eserlerin Nijerya'ya inşa edilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.
İDDEF'in Afrika kıtasında eğitim ve insani yardım çalışmalarını özverili bir şekilde devam ettireceğini vurgulayan Turan, "Bu çalışmalar içerisinde 3 yıldır Nijerya'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkenin kuzeyindeki Kano şehrinde başlattığımız eğitim ve insani yardım çalışmasını daha da canlandırarak şer'i ve fenni ilimlerde çok önemli bir yol kat etmek istiyoruz." dedi.
Turan, yeni dönemde Nijerya'da üç bölgede eğitim merkezi kurmayı planladıklarını ve yeni medrese açılması için önemli istişarelerde bulunduklarını anlatarak, açılacak medreselerde liyakat sahibi ve eğitimli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Turan, son olarak Kano'da bir mevlit programına katıldığını dile getirerek, "Katıldığımız mevlit programında da kardeşlerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Eğitim ve insani yardım hizmetlerinin ülke sathında yaygınlaştırılması için fikir birliğine vardık. Rabbim inşallah bu ziyaret ve kararlarımızı hayırlara vesile eylesin." ifadesini kullandı.

Mehmet Turan, Nijerya, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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