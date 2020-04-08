Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnsanı hayatta tutan en büyük beceri: Adaptasyon

Bilinen tarihte o büyük tufanlar, depremler, felaketler, savaşlar sırasında ve sonrasında da insanlar durumlara adapte olup hayatlarına devam etmek için çözüm yolları buldular ve yaşamaya devam ettiler.

08.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:45
İnsanı hayatta tutan en büyük beceri: Adaptasyon

Tıpkı şu an bizimde tanık olduğumuz bu sürece adapte olmaya çalışıp su an evde kalmaya çalıştığımız gibi.

Şu an ki durumumuza baktığımızda bir bilinmeyene doğru ilerleyen bir sürecimiz olduğunu görüyoruz. Kaygı yaratan, tedirgin eden huzurumuzu kaçıran gerginlik kaynağı olan bir süreç.

Adaptasyon günümüzde bir zeka ölçütü olarak kabul ediliyor. Eskiden problem çözdürülür, farklılıklar baktırılır, rakamlarla uğraştırılırdı. Ama bir durum vardı, kağıt üzerindeki başarı çoğunlukla sosyal olarak görülmüyordu. Dolayısıyla anlamını karşılamıyordu. Artık sosyal durumlara ne kadar adapte olabildiğimize bakılıyor. Bir duruma adapte olabiliyorsanız zekisiniz, o duruma çabuk adapte olabiliyorsanız siz çok zekisiniz anlamına geliyor.

Nasıl oluşuyor bu adaptasyon diye bakarsak burada çeviklik kapasitesini burada görüyoruz. Duygusal çeviklik, dayanıklılık kapasiteleri ile sosyal zeka kavramları adaptasyon çerçevesi içinde bir araya geliyor.

Bizi ne mi bekliyor; bilin ki karnınızı doyurmak ve çocuğunuzu okutmak için kafanızı çalıştırıp bir yollar bulacaksınız. Yani adapte olacaksınız. İkinci olarak muhakkak cebinizde olduğunu bilmeniz gereken bir şey daha var: daha önce de toplumlar salgınlar yaşadı ve biliyoruz ki hepsi geçti. Bu da geçecek. O yüzden bu günlerin geçeceğini bilin.

İşte bunların hepsi birer öğrenme. Bunları içselleştirebildikten sonra kaygı dolu başlangıçlara sahip cümlelerin hepsinin yok olduğunu görüyoruz. Duruma adapte olmaya adım atıyoruz.

İkinci adım olarak artık şu bilinçle yaklaşıyoruz "Geçeceğini bildiğiniz bir süreci yönetebiliyor olmanın rahatlığıyla yaşamaya başlıyoruz."

Bunu okumak bile rahatlatıcı. Buradaki soru şu; "Bu günleri birey olarak nasıl geçirelim ki her şey bittiğinde az zararla veya karla ya da olan durumu korumuş olalım? "

Böylelikle adaptasyon sağlamak için kendimiz ve hayatımızla ilgili biraz bilgiye sahip olabiliriz.

Günün sorusu bu olsun. Cevaplarınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sağlıklı, sabırlı gün diliyorum.

Etiketler: Psikoloji,
Yasemin Ergüder Yurdakul
İş&Lider Koçu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› psikoloji ››İnsanı hayatta tutan en büyük beceri: Adaptasyon - Haberler

psikoloji Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika psikoloji Haberleri

14:03: Amasya'da "şerbeti hümayun" şerbeti ile şifa dağıtıyor - Haberler 14:00: Koronavirüs: Japonya'da mezuniyet töreninde diplomaları avatar robotlar aldı - Haberler 13:59: Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı...Polislere yapılan sürpriz kamerada - Haberler 13:59: Avukatların katılmadığı Güleda cinayeti davası ertelendi - Haberler 13:58: ABD?de Asyalı kadına asitli saldırı - Haberler 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 12:50: Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı 12:25: Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler