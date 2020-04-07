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İnsanı İnşa Derneği İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi dağıttı

İnsanı İnşa Derneği (İİD) İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi ve yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için bilgilendirici broşür dağıttı.

07.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:16
İnsanı İnşa Derneği İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi dağıttı
İnsanı İnşa Derneği (İİD) İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi ve yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için bilgilendirici broşür dağıttı.
Dernek Başkan Halim Ayyıldız, yaptığı açıklamada 3 bin 500 kişiye bölgede hijyen desteği sağladıklarını aktardı.
Ayyıldız, "Şu an başımızda bulunan belanın defi için tüm hayır sahipleri Suriye 'deki kardeşlerimize destek olsun. Onlar bu süreçte Türkiye'ye dua ediyorlar. Yerel sağlık çalışanları ile ihtiyaç sahiplerine yardım ettik. Düzenli olarak hijyen paketi dağıtımına özen göstereceğiz. Sağlıkçı arkadaşlarımız, 65 yaş üstünde olanların ateşlerini kontrol etmeye çalışıyor. Briket ev ve çadır bölgelerinde koronavirüs belirtisi olan hasta duyumu almadık." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Güncel
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