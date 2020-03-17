İNSANI ÜSTÜN YAPAN İYİLİĞİDİR "SEN İYİ OL YETER"
Hazır giyim ve perakende alanında Türkiye'nin en köklü markası Çift Geyik Karaca, #EnGüzelGiysinizSizsiniz söylemiyle başlattığı kampanyasına mart ayında da yeni bir sosyal fayda mesajıyla devam ediyor.
Ocak ayında 'Merhaba De', şubat ayında 'Sarıl Sen De' söylemleriyle unutulan değerlerin hatırlatılması üzerine toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan marka, mart ayı kampanyası dahilinde 'Sen İyi Ol Yeter' diyerek yeni bir çağrıya başladı.
2020 yılı itibarıyla görsel, yazılı, dijital ve açık hava mecralarını kullanarak yapacağı reklam kampanyalarını sosyal farkındalık oluşturmak üzere planlayan Çift Geyik Karaca, yıl boyunca insanlara unutulan değerleri, selamlaşmayı, sevgiyi, birlikteliği ve iyiliği hatırlatan çağrılarda bulunuyor.
#EnGüzelGiysinizSizsiniz etiketiyle sosyal medyada etkileşime açtığı toplumsal fayda mesajlarına mart ayında 'Sen İyi Ol Yeter' çağrısıyla devam ediyor.
CİHAT ÖZBEKLİ; "İNSAN, İNSAN OLDUĞU KADAR ÜSTÜN, İYİ OLDUĞU KADAR İNSANDIR"
Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli;" Türkiye 'nin ortak bir değeri haline gelen Çift Geyik Karaca, bugün bir sivil toplum markası olarak konumlanıyor. Markanın temsilcileri olarak bizler, imkanlarımızı toplumsal fayda oluşturmak hedefiyle kullanıyoruz. Ocak ayında 'En Güzel Giysiniz Sizsiniz' diyerek başladığımız reklam kampanyamıza 'En Güzel Giysiniz İyiliğiniz' söylemiyle ve 'Sen İyi Ol Yeter' çağrısıyla devam ediyoruz. İnsanımıza unutulan değerlerimizi hatırlatmayı ve iyi dileklerde bulunmayı anımsatıyoruz. İnsan, insan olduğu kadar üstün, iyi olduğu kadar insandır diyoruz. Hiçbir insanın birbirinden üstün olmadığından, eşit olduğundan ve yalnızca iyiliğin insanı, insan kılacağından bahsediyoruz. Çift Geyik Karaca markasının ticari söylemlerin dışında bu gibi mesajlarla iyi dileklerde bulunması, güzelliği ve hoşluğu anımsatması bu ülkenin ortak bir değeri olduğu içindir. Bu kıymetli markanın bugünkü emanetçileri olarak bizler, insanımıza daima iyiliği ve güzelliği anımsatmaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.