- İnsani Yardım Organizasyonu WEFA Burkina Faso'da yardıma muhtaç aileleri sevindirdi

Kaynak: İHA

- İnsani Yardım Organizasyonu WEFA Burkina Faso'da yardıma muhtaç aileleri sevindirdiBRÜKSEL - Belçika merkezli İnsani Yardım Organizasyonu WEFA, Avrupa'daki hayırsever Müslümanların yardımlarıyla Burkina Faso'da ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi. Burkina Faso'ya ziyaret gerçekleştiren Belçika merkezli İnsani Yardım Organizasyonu WEFA yardıma muhtaç ailelere yardım çalışmalarına başladı. Hayata geçirdiği 'Gelir Temini' projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin iş sahibi olmasına vesile olan WEFA, Tenkodogo iline bağlı bir köyde ikamet eden muhtaç ailelere küçükbaş hayvan yardımında bulundu. WEFA, köyde yaşayan 50 aileye toplamda 100 süt keçisi hediye etti.Burkina Faso'da 17 Mart'a kadar kalıp farklı bölgelerde yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecek olan WEFA'nın programı kapsamında okul temel atma töreni, su kuyusu açılışı, sünnet töreni, gıda ve zekat yardımı ile yetimlerle futbol turnuvası da yer aldı.Burkina Faso'ya giden ekipte WEFA Belçika Başkanı İbrahim Ural'ın yanı sıra Veysel Tiryaki, Hatice Şahin ve Emel Albay yer aldı. Burkina Faso ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi veren WEFA Belçika Başkanı Ural, "Burkina Faso'nun farklı farklı bölgelerine çeşitli yardımlar ulaştırdık, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Yardım faaliyetlerimiz kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri de iş sahibi yapacağız. Bu bağlamda Burkina Faso'daki bir köyde yaşayan ailelere ikişer süt keçisi hediye edeceğiz. Böylelikle aileler kimseye muhtaç olmadan kendi geçimlerini kendileri sağlayabilecek. Yardım çalışmalarımızdan toplamda 50 aile faydalanacak. Birkaç gündür burada yetimlere yardımlarımız devam ediyor. Sanki aile fertlerimden birini ziyarete etmiş gibi mutluyum. Dolu dolu bir program ile yorulmadan sevindirdiğimiz 7'den 70'e herkesin hayır duasını almanın mutluluğu yaşıyoruz. İlk olarak Sultan Ahmet Okulumuzda eğitim alan yetimlerimizle bir araya geldik ve futbol turnuvası organize ettik. Ardından Burkina Faso'da desteklediğimiz yetimlerimize harçlıklarını teslim ederek, çocuklarımıza hediyeler verdik. Aynı zamanda yetimlerimizi evlerinde de ziyaret ediyor ve yetim annelerine zekat yardımında bulunmaya devam ediyoruz. 75 çocuğumuzu sünnet ettirip, ülkenin kuzey bölgesinde yaşayan mağdur insanlara gıda yardımında bulunmaya da devam ediyoruz. Öte yandan su kuyusu açılışı gerçekleştirdik ve bölgedeki muhtaçlara adak, akika ve şükür kurbanı yardımında bulunmaya devam ediyoruz" dedi.Mültecilere de yardım eli uzatıldıWEFA tarafından ülkenin mutfak kültürüne göre hazırlanan gıda paketleri Burkina Faso'nun kuzey bölgesine sığınan mültecilere de ulaştırıldı. Yardım çalışmalarına eşlik eden WEFA Belçika Başkanı Ural, "Burkina Faso'nun Kaya şehrine bağlı Barsalogho bölgesinde yardım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Burada bine yakın mülteci var. Hepsi de Burkina Faso vatandaşı. Irkçı radikal grupların saldırıları sonucu yaşadıkları köyleri terk etmek zorunda kalmışlar ve bir umutla buraya yerleşmişler. Çadırlarda yaşamaya çalışan Burkina Fasolu mülteciler temel insani ihtiyaçlardan mahrum. Bizler de WEFA olarak buradaki insanlara destek olmak istedik ve Barsalogho'daki mağdur kardeşlerimize gıda yardımında bulunduk. Burkina Fasolu Milletvekili Seg-Nogo Salamata'nın yanı sıra belediye başkanı ve vali de yardım çalışmalarımıza eşlik etti" açıklamasında bulundu.Barsalogho'daki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Ural, "Barsalogho'ya sığınan insanlar zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Başta çocuklar olmak üzere kampta yaşayan insanlar yeterli gıdaya sahip değiller. Hayırseverlerimizin Barsalogho'daki insanların sıkıntısına sessiz kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kaydetti.