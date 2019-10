Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma, 3 yıl önce 5 bin olan başvurunun bugün 20 bini geçtiğini belirterek, "Bu çok güzel bir şey. İnsanımız haklarını öğreniyor ve hakkını arıyor. İdarede de önemli düzelmeler var." dedi.Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ombudsmanların halkın avukatı olduğunu söyledi.Kamu Denetçiliği Kurumunun halkın hakkını arayıp savunduğunu anlatan Malkoç, bu anlamda insanların destekçisi ve yardımcısı, idarenin de yol göstericisi olduğunu ifade etti.Malkoç, bir bakıma devletle millet arasında kaynaşmayı sağlayan, halkla devlet arasındaki barış köprüsünü kuran kurumlardan biri olduklarını dile getirerek, çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydetti.Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına çalıştıklarını aktaran Malkoç, şöyle devam etti: Türkiye 'de anayasa ve yasada çok güzel haklarımız düzenlenmiş. Bu anlamda Avrupa 'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz ama burada uygulamada problemler çıkıyor. İşte o uygulamada problemler çıktığında bunları düzeltecek olan kurumlar var. Bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumudur. Bu anlamda biz hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bir kamu görevlisinin yaptığı işte haksızlık, yanlışlık, hata, kusur, davranışında eksiklik ve noksanlık varsa buna karşı insanımız hakkını aramak zorundadır. Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, bakanlarımız, partilerimiz hep halkın daha iyisine kavuşması için çaba sarf ediyor. Bunu engelleyen hangi makam ve mevkide hangi kamu görevlisi varsa buna karşı bir uyarı, denetim, sorgulama mekanizmasıdır Kamu Denetçiliği Kurumu""Türkiye'deki sorunların yüzde 50'si kendiliğinden hallolur"Malkoç, kendilerini meclisin seçtiğini, çalışmalarını meclis adına yürüttüklerini belirterek, "Burada önemli olan insanımızın haklarını bilmesi ve bu hak araması için iki satırlık bir dilekçe yazması. Eğer bu hak aramayı yeteri kadar kullanırsak açık söylüyorum Türkiye'deki sorunların yüzde 50'si kendiliğinden hallolur. Eğer biz 82 milyon insanımıza hak aramayı anlatabilirsek ve yaygınlaştırabilirsek yanlış yapan kamu görevlilerinin çoğu kendine çeki düzen verir." diye konuştu.Kurumun bilinilirliğinin her geçen gün arttığını anlatan Malkoç, "Bundan 3 yıl önce kamu denetçiliği kurumuna 5 bin başvuru vardı, şimdi 20 bini geçti. Bu çok güzel bir şey, insanımız haklarını öğreniyor ve hakkını arıyor. İdarede de önemli düzelmeler var. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Bunu el birliğiyle yapacağız." şeklinde konuştu.Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayetlere ilişkin, "En çok şikayet eğitimden geliyor. Bunların içerisinde çocuğunun okuluyla, okulun idaresi ve öğretmenleriyle veya okulun mesafesiyle ilgili her türlü şikayet var. Bunları titizlikle takip ediyoruz. Bu anlamda bütün kamu görevlilerine rehberlik yapıyoruz. Bize yapılan başvuruların yüzde 99'unu 6 aylık sürede sonuca bağlıyoruz." bilgisini aktardı.