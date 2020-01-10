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İnsanlar dünyayı algılamasaydı, dünya var olmaz mıydı?

Bu gibi soruların yanıtlarını merak edenler ve günümüzün en ilginç felsefi arayışlarından birini anlamak isteyenler için bulunmaz bir kaynak.

10.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:43İnsanlar dünyayı algılamasaydı, dünya var olmaz mıydı?

Günümüzün en ilginç felsefi arayışlarından biri olan Nesne Yönelimli Ontoloji (NYO), bu sorulardan yola çıkıyor. NYO'nun kurucularından ve en etkili savunucularından Graham Harman bu kitabında kolay anlaşılır bir dille NYO'nun temellerini ve etki alanlarını ortaya koyuyor. Spekülatif gerçekçiliğin sağlam bir tanımını yaptıktan sonra bunun toplumsal ve siyasal sonuçlarını ele alıyor, ardından da felsefe ve sanattaki yansımalarını tartışıyor.

, mimarlık, tasarım, ekoloji, tarih, feminizm, müzik, sosyal teori, edebiyat teorisi, medya çalışmaları, siyaset gibi alanlardan örnekler sunarak ve geçmişten günümüze felsefecilerle diyaloğa girerek "her şeyin teorisi" olmaya aday yeni bir nesne ontolojisinin gerekli olduğunu savunuyor.


Arkeoloji, Edebiyat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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