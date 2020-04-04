Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnsanlar eve çekilince ormandaki hayvanlar rahatladı

İnsanlar eve çekilince ormandaki hayvanlar rahatladı Korona Virüsün ülkeye yayılması ile 'Evde kal' çağrıları sonrası ormanlara uğrayacak kimse olmayınca doğadaki hayvanların daha rahat hareket ettikleri fotokapanlara yansıdı.

04.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:13
İnsanlar eve çekilince ormandaki hayvanlar rahatladı
TEKİRDAĞ - Korona Virüsün ülkeye yayılması ile 'Evde kal' çağrıları sonrası ormanlara uğrayacak kimse olmayınca doğadaki hayvanların daha rahat hareket ettikleri fotokapanlara yansıdı.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan korona virüsün daha fazla yayılmaması için ülke genelinde 'Evde kal' çağrısı yapılıyor. Bunun üzerine mümkün olmadığınca insanların dışarı çıkmıyor. Korona Virüs nedeniyle insanlara eve çekilince ormanda bulunan hayvanlar daha fazla görülmeye başladı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce hayvan popülasyonunun izlenmesi için kurulan fotokapanlarda geçtiğimiz aylarda oranla daha fazla hayvanın yansıdığı görüldü.
Ormanlık alana kurulan fotokapanlara çok sayıda domuz grubu, tilki ve karaca takıldı. İnsanlar eve çekilince ormandaki hayvanlar rahatladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Genel

Haberin Videosu :

İnsanlar eve çekilince ormandaki hayvanlar rahatladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››İnsanlar eve çekilince ormandaki hayvanlar rahatladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:02: Güvenlik görevlisini yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler 13:02: Uludağ ayılara kaldı - Haberler 13:00: Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti - Haberler 13:00: Kartal'da mahalle pazarında ateş ölçerli önlem - Haberler 12:57: Kocaeli-Yalova sınırında sıkı denetim - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 08:44: Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü