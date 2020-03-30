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İnsanlar evlere çekildi, ayılar yerleşim yerlerine indi

İnsanlar evlere çekildi, ayılar yerleşim yerlerine indi Korona virüs tedbirleri doğal hayatta renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

30.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:09
İnsanlar evlere çekildi, ayılar yerleşim yerlerine indi
BURSA - Korona virüs tedbirleri doğal hayatta renkli görüntüleri ortaya çıkardı. Uludağ Milli Parkları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılırken, Sarıalan bölgesinde kış uykusundan uyanan ayı ailesi karınlarını doyurmak için yerleşim bölgesine indi. O anlar kameraya yansıdı.
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Zirvede kar kalınlığı 32 santimetreye yükseldi.
Kış turizminin gözde merkezi Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yaparken, Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, aç kalınca soluğu Sarıalan'daki yerleşim biriminde aldı. Mağaralardan çıkan sevimli ayı ailesi, Sarıalan'a gelip aç karınlarını doyurmak için çöpleri karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi. Çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Milli Parklar gişeleri kapalı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hafta sonları sahil kenarları, park ve mesire alanları kapatıldı. Mart ayının son günlerinde kar yağan Uludağ'da Milli Parklar gişelerinin de kapandığı görüldü. Gişelerde bekleyen ekipler mart ayında kar yağan Uludağ'a çıkmak için gişelere gelen vatandaşları geri gönderdi.
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İnsanlar evlere çekildi, ayılar yerleşim yerlerine indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıalan, Uludağ, Yerel

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İnsanlar evlere çekildi, ayılar yerleşim yerlerine indi
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