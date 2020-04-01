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İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldı

İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldıMERSİN'de, koronavirus salgınına karşı insanlar evlerine çekilince, meydan ve parklar kuşlara kaldı.

01.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:48
İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldı
MERSİN'de, koronavirus salgınına karşı insanlar evlerine çekilince, meydan ve parklar kuşlara kaldı.
Mersin 'de, vatandaşların uğrak yeri olan sahil bandı, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçiye kapatıldı. Sahilden ana yola araç park etmek yasaklanırken, vatandaşlar sık sık uyarıldı. Vatandaşlar da yapılan uyarıları dikkat alınca her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Adnan Menderes Bulvarı sahili boş kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile boş kalan meydanlarda kuşlar yoğunluk oluşturdu.
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İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel

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İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldı
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