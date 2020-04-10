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İnsanlar evlerine çekilince ayılar yaşam alanlarına indi

Hakkari'de korona virüsü salgını nedeniyle insanlar tedbir amaçlı evlerinden çıkmayınca, kış uykusundan uyanan ayılar da yaşam alanlarına indi.

10.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:18
İnsanlar evlerine çekilince ayılar yaşam alanlarına indi
Hakkari 'de korona virüsü salgını nedeniyle insanlar tedbir amaçlı evlerinden çıkmayınca, kış uykusundan uyanan ayılar da yaşam alanlarına indi.

Hakkari'nin Ördekli köyü sakinleri korona virüsü nedeniyle evlerine çekilince, kış uykusundan uyanan iki ayı köye indi. Köy Muhtarı Necmettin Yalçın tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kış uykusundan uyanan iki boz ayının dere yatağından hızla dağlık alana doğru koştuğu görülüyor.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle ayıların kış uykusundan uyandığını ifade eden Muhtar Necmettin Yalçın, ayıların yiyecek bulmak için köye indiğini söyledi. Muhtar Yalçın, "Çetin bir kış mevsimini geride bıraktık. Bahar aylarının gelmesiyle doğa canlanmaya başladı. Tabi doğanın asıl sahipleri ayılar da kış uykusundan uyandı. Korona virüsü nedeniyle köylerimizden dışarı çıkmıyoruz. Şehirlerde olduğu gibi köylerde de sessizlik hakim. Kış uykusundan uyanan 2 boz ayı galiba bu sessizliği fırsat bildi ki köyümüze kadar indi. Ayıları görünce hemen cep telefonumla görüntülemeye çalıştım. Niyetimiz onları ürkütmek değildi. Ama bizi görünce yüksek ve karlı dağlara doğru kaçmaya başladılar. Yuvalarından yeni çıkmalarına rağmen epey besili gördük. Bu da bizi mutlu etti" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Necmettin Yalçın, Hakkari, Güncel
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