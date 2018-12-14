İnsanlar Fotoğraf Çekmek İçin Akın Etmeye Başlayınca On Gözlü Köprü Kapatıldı

İnsanlar fotoğraf çekmek için akın etmeye başlayınca On Gözlü Köprü kapatıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da Dicle
Barajındaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesinin çekmek için vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü'ye akın etmeye başlayınca güvenlik güçleri olası risklerin önüne geçmek için çareyi köprüyü kapatmakta buldu. Diyarbakır'ın Eğil
ilçesinde bulunan Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesini çekmek için vatandaşlar Dicle Nehri üzerindeki köprülere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar olayı görüntülemek için merkez Sur
ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'ye akın etmeye başlayınca güvenlik güçleri olası bir risk durumuna karşı tarihi köprünün her iki tarafına da girişi yasaklayarak güvenlik şeridi çekti. AFAD
ekipleri bölgede hazır durumda beklerken vatandaşlar da köprünün giriş kısmından cep telefonlarıyla görüntü almaya devam etti.
Dicle
14 Aralık 2018 Cuma 15:00