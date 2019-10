Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, "DSÖ herkesin haftada en az 2,5 saat ve her gün 30 dakika yürümesini öneriyor. Yaş sınırı da yok. İnsanlar her yaşta yürüyüş yapabilir." dedi.Ergüder, Elazığ 'da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne katıldı.İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik için Kültür Park'ta toplanan kurum çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlarla yürüyen Ergüder, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile birçok aktivite yaptıklarını söyledi.İnsanların yürüyüş yaparak sağlıklarına katkı sağlayabileceklerini anımsatan Ergüder, "Sağlıklı yürüyüş ve fiziksel aktivite, DSÖ'nün tüm ülkelerde önerdiği bir aktivite. DSÖ herkesin haftada en az 2,5 saat ve her gün 30 dakika yürümesini öneriyor. Yaş sınırı da yok. İnsanlar her yaşta yürüyüş yapabilir." diye konuştu.Ergüder, fiziksel aktivitenin özellikle erkeklerde kalın bağırsak, kadınlarda ise meme kanserini önemli ölçüde önlediğine işaret ederek, tüm dünyada belediyeler ve şehir planlamacıların yürüyüş alanları oluşturduğunu belirtti.Elazığ'da da bu tür alanların olduğunu aktaran Ergüder, "Yapılacak tek şey, bu alanlara gelip günde 30 dakika yürümek." ifadesini kullandı."Hareketsizlik birçok hastalığa davetiye çıkarıyor"İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da insanların günün büyük bölümünü hareketsiz geçirdiğine dikkati çekti.Yetişkinlerde en az haftada 5 gün yarım saat fiziksel aktivitenin önerildiğini anlatan Polat, en rahat yapılacak aktivitenin yürüyüş olduğunu vurguladı.Polat, toplumu bilinçlendirmek adına böyle bir aktivite yaptıklarını dile getirerek, "Amacımız fiziksel aktiviteyi ve hareketli hayatı özendirmektir. Artık toplumda ciddi bir hareketsizlik var. Bu hareketsizlik birçok hastalığa davetiye çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.