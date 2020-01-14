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Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahibi olduğunu söylediği Alman kurt köpeğini bıçaklayarak öldüren adam, "İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacaktı?" dedi.

14.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:43

'nın ilçesinde sahibi olduğunu söylediği Alman kurt köpeğini bıçaklayarak öldüren A.T, "İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacaktı. Cinnet geçirip öldürdüm" dedi. A.T, emniyetteki ifadesinde ise köpeğin kendisine ait olduğunu, üzerine saldırınca bıçaklamak zorunda kaldığını iddia etti. Köpeğini mahallelinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan A.T. kelepçelenerek gözaltına alındı. Köpeğin kardeşi olduğu belirlenen bir başka kurt köpeği, ölü köpeğin götürülmesi sırasında sürekli havlayarak adeta yas tuttu.

AĞACIN ALTINDA CANSIZ YATIYORDU

Üzücü olay Şelale mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, apartmanın arkasında kurumuş bir ağacın altında cansız vaziyette yatan köpekle karşılaştı. Köpeği ağacın altından çıkaran polisler, karnından bıçaklanmak suretiyle öldürüldüğünü belirledi. Ölü köpek, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağından gelen veteriner hekim ve görevliler tarafından kontrol edildikten sonra araca alınarak götürüldü.

"KÖPEĞİN İNSANLARA ZARAR VERMESİ DAHA MI İYİ?"

Köpeğin götürülmesi sırasında olay yerinde bulunan ve ölen köpeğin kardeşi olduğu belirtilen kurt köpeği, uzun süre havlarken sahibi tarafından güçlükle zapt edildi. Köpeğin hali olay yerindeki vatandaşları hüzne boğdu. Olayın ardından araştırma yapan polisler, köpeği öldürdüğü belirlenen A.T.'ye telefonla ulaşarak olay yerine gelmesini söyledi. Olay yerine gelen A.T, köpeği öldürdüğünü itiraf ederken "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet geçirip bıçakladım" dedi.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kelepçelenerek diğer köpeğin sahibiyle birlikte polis karakoluna götürülen A.T'nin polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu, kaçan köpeğini almak için geldiğinde kendisine saldırınca kendisini korumak için bıçakladığını söylediği bildirildi.

A.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirlendi.

Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
ZAMBADO:BU HAYVAN SEVERLER INSANLAR OLDURULURKEN SESLERI CIKMIYOR OYLE KUKURU SEVGI OLMAZ TOPLANIP BARINAK YAPTIRIN HAYVANSEVER CIGIM YAZIK OLMUS HAYVANA TC VERIR CEZASINI GAZ YAPMAYIN
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O NE BE:dün 4 köpek kız kardeşimin etrafını sardı. yoldan geçen bi adam taşla kovalamış. Bence adam haklı. Devlet toplasın hepsini eğer bakamıyorsa sokak köpeklerini uyutsunlar sokaktaki köpekleride çok sevenler bir zahmet evlerine alsınlar nokta
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HAYVANLARI SEVEN Y:Canlarım benim sadıklığınızın. karşılığını görüyorsunuz bu yorumu yazarken ağlayarak yazdım. . demekki her insan hayvanları sevmiyormuş . . moda olsun ve kendilerini korusun diye alıyorlar. sevdikleri için değil. . dilerim ceza alır. . . .
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KÜBRA:HERYER PSİKOPAT DOLDU. . KORKAR OLDUK
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BU VİCDANSIZLAR BİTMEDİ GİTTİ:ALLAH SENİN CEZANI VERSİN
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AD:İDAM ŞART
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