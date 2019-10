"İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu"

Yapımcı Mustafa Uslu, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde Türk milletinin kendinden parçalar bulacağını belirterek, "Hele hele birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde gerçekten insanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film olduğunu düşünüyorum." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince düzenlenen 4. Uluslararası Kısa Film Festivali için kente gelen Mustafa Uslu, 22 Kasım'da vizyona girecek "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filmin, Türk sinema tarihinin en büyük filmi olduğunu savunan Uslu, çekimlerin 8 ülkede gerçekleştirildiğini ve filmde 334 sahne bulunduğunu belirterek, "Bulgaristan, diğer ülkeler ve Türkiye'den aşağı yukarı 20 bin yardımcı oyuncu kullanıldı, 20 bin yardımcı oyuncu giydirildi, bir yerden bir yere nakledildi. Çok kilometreler yapıldı, herhalde milyonlarca kilometre yapmışızdır. İnşallah Naim abiye ve ülkemize yakışır." ifadelerini kullandı.

Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'yi çok gururlandırdığına ve onurlandırdığına vurgu yaparak, çocuk yaşta, halkına evrensel insan haklarını yaşatabilmek için kaldıramayacağı ağırlıkların altına girdiğini anlattı.

Naim Süleymanoğlu'nun mucizeler yaratarak dünyayı şaşırttığını ve bedelini bilerek ve isteyerek hayatıyla ödediğini aktaran Uslu, Süleymanoğlu'nun, 9 dünya ve olimpiyat rekoru, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile bir daha asla erişilemeyecek rekorlar kırarak gittiğini dile getirdi.

"Amerikan rüyasını elinin tersiyle itiyor"

Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun hayatla ilgili tek motivasyonunun, halkına evrensel insan haklarını yaşatmak olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Filmde de göreceksiniz, çok güzel bir sahne var. Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyatları'nda kırdığı 5 olimpiyat rekorundan sonra ABD'ye gidiyor ve başkanla görüşüyor. Birleşmiş Milletler basın odasında dünya basınıyla bir toplantı yapıyor. Orada bütün serzenişlerini, bütün çığlıklarını, haykırışını yapıyor. Halkı için, Türkler için, Bulgaristan'da yaşayan Türkler için, zulme uğrayan Türkler için evrensel insan hakları talep ediyor ve üzerine basa basa söylediği şey, 'hayatta her şeyinizi kaybedebilirsiniz ama isminizi, kimliğinizi kaybettiğinizde artık kaybedecek bir şeyiniz kalmamıştır' diyor. Olağanüstü bir film oldu. İnşallah Türk halkı sever, Türk halkına yakışır."

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun dolu dolu bir film olduğunu ve 22 Kasım'da vizyona gireceğini kaydeden Uslu, "Filmde beni etkileyen aslında bir çok sahne var. Birisi Naim Süleymenoğlu'na Amerikalılar bir teklifte bulunuyor ve Naim onlara insanlık dersi veriyor. Özellikle de günümüzdeki konjonktürle de çok örtüşüyor. Naim Süleymanoğlu onlara, her şeyin para, mülkiyet, servet olmadığını gösteriyor. Annesiyle ayrıldığı bir sahne de beni çok etkiledi. KGB ajanları, Rusya ve Bulgaristan'ın Naim'i tekrar yakalamak için gösterdikleri çaba var, çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Uslu, izleyicinin filmde gurur, inat ve inancı bulacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzleyici, tam da şu günlerde ihtiyacımız olan her şeyi emin olun bu filmde bulacak. 1,51 metre boyundaki bir adam... Masada otururken ayakları yere değmiyor ama Amerikan rüyasını elinin tersiyle itiyor. 30 yaşında değil, henüz 18 yaşındayken bunu yapıyor. O yüzden Türk milleti çok şey bulacak, her şeyden önce kendinden parça bulacak. Hele hele birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, gerçekten insanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü Naim Süleymanoğlu'nun kendisi öyleydi. Herkesin sevdiği biriydi. Alevi'si, Sünni'si, Çerkez'i, Kürt'ü, Türk'ü, biz bir mozaiğiz. Biz bir çiçek aranjmanının ayrı birer çiçeğiyiz. İşte Naim Süleymanoğlu da o aranjmandaki herkesin çok sevdiği, herkesi çok gururlandıran bir insandı."

