İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor

Bir filin yerdeki çöpleri çöp kovasına attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntüler, çöp kovasının olduğu yerde çöplerini kovaya değil de yere atan insanları utandıracak cinsten. Kameralara yansıyan görüntülerde bir fil, yerde bulunan iki kutuyu çöp kovasına atıyor ve sonra oradan uzaklaşıyor.

Filin yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna attığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Görüntüler izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu hayvan insanların yüzde 80'indendaha görgülü" yorumunu yaptı.