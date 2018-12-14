İnsanlarımızın Yaşam Kalitesini Yükseltmek İçin Çalışacağız"

Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, hazırladıkları projelerle insanların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.
Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yılda üreten mantıkla Toroslar'ın çehresini değiştirdiklerini bildirdi.
Toroslar'ın ekonomik değer anlamında 20 kat büyüdüğünü belirten Tuna, "Göreve ilk geldiğimizde vatandaşlarımıza ellerindeki yerleri satmamaları yönünde telkinde bulunmuştum. Bu kentin değerini marka değer yapacağız, herkes elindeki malına, mülküne sahip çıksın demiştim. Çok şükür attığımız doğru adımlarla, belirlediğimiz stratejilerle bugün Toroslar'da belediyecilik anlamında rüşdümüzü ispat ettik." ifadelerini kullandı.
Tuna, 15 yıllık belediye başkanlığı göreviyle belediyecilikte ustalaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İnşallah nasip olur da milletimizin iradesi sandığa yansıdığı takdirde, bu bilgi birikimimiz ve belediyecilik tecrübemizle 15 bin 853 kilometrekarelik Mersinimizin bütün ilçelerinde, ilçenin dokusuna uygun projeler hayata geçireceğiz. Hazırladığımız projelerimizle de insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Bu bilgi birikimine ve ekibe sahibiz."
Hamit Tuna,Mersin,MHP,Toroslar
14 Aralık 2018 Cuma 15:00