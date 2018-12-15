İnsanların Arazisine Park Etmesinden Sıkılan Çiftçi Kazarak Mükemmel Bir İntikam Almaya Karar Verdi

Pavao Bedekovic adındaki adam artık kendine ait araziye insanların izinsiz bir şekilde araçlarını park etmelerinden çok sıkılmıştır ve onlardan intikamını çok akıllıca bir şekilde almaya karar vermiştir. Pavao Bedekovic, Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'te yaşamaktadır. Dünyaca ünlü ve turistik bir şehir olan Zagreb her yıl milyonlarca turisti tarihi yapısı ve zengin kültürüyle kendine çekmektedir. Bunun yanında sadece pazar günleri açık olan Jakuševac adındaki bitpazarı da yıllardır turistler için bir cazibe merkezidir.
Zagreb,Hırvatistan
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:07