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İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıyafetleri ile yürüyerek ırmağa giren şahıs boğularak hayatını kaybetti.

29.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:41
İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde kıyafetleri ile yürüyerek ırmağa giren şahıs boğularak hayatını kaybetti. Olaya tanık olan bir vatandaş, adam elbisesiyle ırmağa yürüyerek girince yıkanacağını düşündüklerini söyledi.

Olay, öğleden sonra Sorgun Titreyengöl yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, üzerinde elbiseleriyle yürüyerek ırmağa giren Mehmet Canpolat (55) boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Canpolat'ın cansız bedeni, Sahil Güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Manavgat Pazartesi pazarı çevresinde seyyar tatlıcılık yaptığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Canpolat ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Yıkanacağını zannettik, yürüyerek ölüme gitti"

Olayı görerek ihbarda bulunan vatandaş, arkadaşıyla ırmağın karşı kıyısında oturduğunu belirterek, "Irmağın karşısında bir şahıs elbiselerle ırmağın içerisine yürümeye başladı. Biz elbiseyle yıkanıyor diye düşündük. Yürümeye devam edince ırmaktan çıkmasının tehlikeli olacağını söyleyip bağırdık. Bağırmamıza aldırış etmeyerek yürümeye devam etti. Karşıda olduğumuz için ırmağa girip kurtaramadık. Zaten her şey birkaç dakikada oldu. Hemen 112'yi aradık. Sahil Güvenlik gelip çıkardı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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