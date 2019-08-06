İnsanlığa ilk defa sunulan duruş

Teknik, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından Yoga severlere aktarıldı. "Düzenli uygulama mükemmellik getirir." diyen Sn. Manaf, Orijinal Yoga Sistemi'nde duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının önemini de belirtti.

Boyunda yerleşen tiroid ve paratiroid bezlerini uyaran, kemik gelişimi & yenilenmesine faydalı; esnekliğe, dolaşıma, sindirime, üreme sistemlerine destek olan Asana tekniğinin isminin "Utthita Matsyasana" olduğu açıklandı.Bu çok etkili tekniğin zihni sakinleştirdiği, gerilim ve korkuyu atıp dinginlik verdiği, genç hissettirdiği de eklendi.

ASANA NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Spesifik beden pozisyonları olan "Asana"lar, Yoga duruşlarıdır. Sanskrit dilinde "Asana" duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

"Asana"ların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığını güçlendirmektedir.

Orijinal Yoga metinlerine göre, yeryüzünde 8.400.000 "Asana"nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, sinirsel denge ve mutluluk vermektedir.