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İnsanlığa ilk kez tanıtılan duruş

Bedensel, zihinsel ve duygusal sağlık için çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından Yoga severlere tanıtıldı.

09.09.2019 10:37 İnsanlığa ilk kez tanıtılan duruş

Tekniğin uygulama detayları ve faydalarınıanlatan Sn. Manaf, duruşların uzman eşliğinde ve düzenli yapılmasının faydayı artırdığına da özellikle dikkat çekti.

Bedensel koordinasyon, özgüven, denge ve metaneti artıran Asana tekniğininisminin "Utthita Hasta Padanguşthasana" olduğu açıklandı.Bu çok etkili tekniğin aynı zamanda sinirsel dengeyi geliştirdiği ve konsantrasyonu güçlendirdiğibelirtildi.

Asana Nedir?

"Duruş" veya "pozisyon" anlamına gelen Asanalar, spesifik beden pozisyonlarıdır. Vücuttaki enerji kanallarını ve merkezlerini aktifleştirip çalıştırmaktadır. Bu duruşlar bireyin farkındalığını artırmakta, bedenin, zihninkeşfedilmesi, bilincin genişlemesi için sarsılmaz bir temel hazırlamaktadır. Asanaların uygulanması bedensel kontrolle beraber zihinsel ve enerjisel kontrol de sağlamaktadır.

Düzenli uygulama zihni, duyguları ve bilinci yükseltmekte, insanı doğa ile bütünüyle

uyumlu hale getirmektedir. Organizmada bulunan potansiyel olağanüstü güçler uyanmakta ve çevredeki olumsuzlukları yenmeye yardımcı olmaktadır. Duruşlar fiziksel, zihinsel ve duygusal işlevlerin dengelenmesini ve gelişmesini sağlayan hoş ve keyifli birer bilimsel araçtır.


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Kaynak: Bültenler

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