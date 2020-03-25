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İnsanlığı tehdit eden en büyük 10 tehlike!

Dünyanın karşılaşacağı 10 büyük problemin belirlendiği rapora göre milyarlarca kişi salgınlar, çevre kirliliği, obezite, iklim değişikliği ve ilaç kullanımına dayalı bazı zorluklarla karşı karşıya kalacak.

25.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:17
İnsanlığı tehdit eden en büyük 10 tehlike!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 5 yıllık strateji planı doğrultusunda 2019 yılının ikinci yarısında açıkladığı Genel Çalışma Programı'nda insan sağlığını tehdit eden ciddi sorunlara dikkat çekilmişti. Dünyanın karşılaşacağı 10 büyük problemin belirlendiği rapora göre milyarlarca kişi salgınlar, çevre kirliliği, obezite, iklim değişikliği ve ilaç kullanımına dayalı bazı zorluklarla karşı karşıya kalacak. DSÖ'nün raporundan birkaç ay sonra dünya koronavirüs (corona virüsü) salgınıyla tanıştı.


Dünya Sağlık Örgütü ve işbirliği içerisinde olduğu diğer sivil toplum kuruluşlarının belirlediği dünyayı en çok tehdit edecek 10 büyük tehlike Açıklaması

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

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