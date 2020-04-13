İnsanlığın Genel Durumunun Salgınlarda Payı Var mı? Dr. Serdar Savaş Anlatıyor
Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını hakkında değerlendirmelerde bulundu.
13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04
Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İnsanlığın genel durumunun salgınlardaki rolüne dikkat çeken Savaş, 'herkesin kendisiyle yüzleşme zamanı geldi' dedi.
Kaynak: Wise.tv
Etiketler: Serdar Savaş, Sektörel, Ekonomi