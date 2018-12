15 Aralık 2018 Cumartesi 13:23



İnsanlık tarihi kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olan Kudüs 'ün her yönüyle ele alındığı 'İnsanlığın kırmızı çizgisi: Kudüs' sempozyumu ve II. Abdülhamid Han 'ın Kudüs fotoğrafları sergisine Bursalılar büyük ilgi gösterdi.Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum öncesinde tarihi Kudüs fotoğrafları sergisi açıldı. IRCICA arşivlerinden ve Sultan II. Abdülhamid albümlerinden seçilmiş 'Tarihi fotoğraflarla Kudüs' sergisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından açıldı. Başkan Aktaş ve Ulcay, sergiyi gezerek, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek'ten fotoğraflarla ilgili bilgiler aldı. IRCICA Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mefail Hızlı 'ya 'Kudüs' kitabı takdim etti. Başkan Aktaş da Örnek'e Yeşil türbe çinisi hediye etti. Türkiye , mazlumun yanında"Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin ardından 'İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kutsal Kudüs'ün tarihi boyunca birçok yağma ve yıkıma maruz kaldığını, barış, huzur ve güven ortamının uzun süre hasretini çektiğini söyledi. Başkan Aktaş, Kudüs'ün İslam tarihi boyunca anıldığı adıyla 'esenlik şehri' özelliğine ve sadece Müslümanlar eliyle kavuştuğunu belirterek, "Kudüs ile alakalı İsaam dünyasının uyuyor olmasını çok manidar buluyorum. Güçlü bir sesle haykırmalıyız ki Kudüs'te bir soykırım gerçekleştiriliyor. Asla buna sessiz kalamayız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı 'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" diye konuştu.Başkan Aktaş, her zaman Kudüs'ü savunmaya devam edeceklerini hatırlatarak, sempozyumun da bu konuya duyulan hassasiyeti gösterdiğini söyledi.Ulcay Kudüs'ü anlattıUludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Kudüs ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, "Tüm ilahi dinlerin ortak değeri olan Kudüs, İslam dünyası açısından Mekke ve Medine'den sonra üçüncü kutsal şehir olarak ayrıcalıklı bir yere sahip. Dört asır boyunca Kudüs'ü tüm inanç sahipleri için barış ve esenlik beldesi olarak yöneten Osmanlı'nın bölgeyi terk etmek zorunda kalmasından sonra göz bebeğimiz Kudüs sonra ne yazık ki huzur yüzü göremedi. Hazret-i Ömer tarafından 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilen Kudüs, Haçlı seferleri sebebiyle büyük katliam ve yıkımlara sahne olsa da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılmasıyla asırlar boyunca her dinin mensubunun hür bir şekilde inancını yaşama fırsatı bulduğu bir şehirdi. Osmanlı'nın bu topraklardan ayrıldığı 1917 yılından bu yana ise Kudüs, maalesef kaos ve zulümlerin yaşandığı bir şehir haline getirildi" dedi.Dünya barışıProf. Dr. Ulcay, Müslümanların göz bebeği Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün mukaddes mekanlarıyla işgale karşı korunmasının, sadece Filistin ve Ortadoğu için değil dünya barışı açısından da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ulcay, sempozyumun da bu anlayışla Osmanlı'nın Kudüs'ten ayrılmak zorunda kaldığı 10 Aralık 1917 tarihinin 101. yıldönümünde Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla düzenlendiğini kaydederek sempozyuma büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mefail Hızlı da Kudüs'ün tarihi, sosyolojik ve siyasi değerinin yanı sıra daha çok dini bir mesele olduğuna dikkati çekti. IRCICA Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek ise IRCICA çalışmaları hakkında bilgiler vererek, sempozyumun düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür etti.Akademisyenlerden Kudüs tahliliAçılışın ardından Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru'nun başkanlığını yaptığı oturumda Prof. Dr. Mefail Hızlı, 'Kudüs'te Osmanlı Vakıfları', Dr. Sezai Sevim, 'Osmanlıların Kudüs'e Vefası ve Vedası', Dr. Şevket Yıldız 'Bir İslam Şehri Olarak Kudüs' ve Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu ' İsrail Ulus Devleti Yasası ve Teolojik Dayanakları' konularında çalışmalarını paylaştı. Sempozyumda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 22 akademisyen gün boyunca Kudüs'ü farklı boyutlarıyla anlattı. Yıldız arşivindeki II. Abdülhamid döneminde çekilen Kudüs fotoğrafları sergisi vatandaşlardan ilgi gördü. - BURSA