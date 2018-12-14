Osmanlı Türklerinin ayrılmak zorunda kaldıkları 10 Aralık
1917 tarihinin 101. yıl dönümünde Kudüs
ve Mescid-i Aksa
hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla "İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs" Sempozyumu yapılacak. Bursa Uludağ
Üniversite ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri "İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs" Sempozyumu yarın (cumartesi) saat 10.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde başlayacak. Üç ilahi din tarafından da kutsal sayılan Kudüs, binlerce yıllık geçmişiyle önemini kaybetmemiş bir şehir. Birçok peygamberin uğrak yeri olan bu kutsal şehir, Peygamber efendimizin Mirac'a yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa'yı barındırması sebebiyle Müslümanlar için Mekke
ve Medine'den sonra üçüncü mukaddes şehir olarak kabul ediliyor.
Hazreti Ömer tarafından 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilen Kudüs, Haçlı seferleri boyunca çok büyük katliam ve yıkımlara sahne oldu. Yavuz Sultan Selim
'in padişahlığı döneminde Osmanlı topraklarına katılan Kudüs'te barış ve huzur dönemi olarak geçen dört asır boyunca üç ilahi dinin mensupları hür bir şekilde dinlerini yaşama fırsatı buldu. Osmanlıların bu topraklardan ayrıldığı 1917 yılından bu yana ise Kudüs, hep kaos, belirsizlik ve gerginliklerin yaşandığı bir şehir haline geldi. Son zamanlarda Kudüs'ün statüsü hakkında alınan son derece yanlış bir kararla bu şehrin barış ve huzur iklimine dönüşmesi umutlarını tüketti.
Bütün Müslümanların göz bebeği Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki bütün mukaddes mekanların mevcut statüsünün korunması ve gereken saygının gösterilmesi Filistin
ve Ortadoğu barışı açısından önem kazandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirileceği sempozyumda, ülkemizin değişik üniversitelerinden 22 akademisyen gün boyunca Kudüs'ü çeşitli yönleriyle ele alacak. Sempozyumda ayrıca Yıldız arşivindeki II. Abdülhamid döneminde çekilen Kudüs fotoğraflarından oluşan bir sergi de yer alacak. - BURSA
Bursa,Aksa,Kudüs
14 Aralık 2018 Cuma 11:47