Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs
" sempozyumu, başladı.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki (TKM) sempozyum kapsamında, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
(IRCICA) arşivlerinden ve Sultan 2. Abdülhamid albümlerinden seçilmiş "Tarihi Fotoğraflarla Kudüs" sergisi açıldı.
IRCICA Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatının üye 57 ülkeyle dünyanın ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.
Teşkilatın güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Örnek, "Maalesef şimdi İslam ülkelerinde muhabbet olmadığı gibi husumet var. İnşallah bu durum, çözüme kavuşur ve güzellikler olur." ifadelerini kullandı.
Açılışı gerçekleştirilen "Tarihi Fotoğraflarla Kudüs" sergisine değinen Örnek, "Sergi, Sutan 2. Abdülhamid tarafından çektirilen 38 levhadan oluşmaktadır. Kudüs ile ilgili merkezimiz tarafından Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca birçok kitap, dergi ve makale yayınlanmıştır." diye konuştu.
"Çekilirken bile ders veren bir ecdad"
BUÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı
da Kudüs'ün tarihi, sosyal ve siyasi ama daha çok imani bir konu olduğunu dile getirdi.
Kudüs'ün imani bir değer olduğunu ifade eden Hızlı, şunları kaydetti:
"Bundan 102 yıl önce 10 Aralık
'ta Osmanlı Devleti
, Kudüs'ten çekilmek zorunda kaldı. Çekilirken bile ders veren bir ecdat. Yıkılmasını, yok olmasını istemediği o mübarek toprakların, Mescid-i Aksa
'nın ve çevresinin Allah'ın bereketli kıldığı bu çevreye zarar verilmemesi için geri çekilen ve oranın yok olmasını önleyen bir ecdada sahibiz."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın konuşmasının ardından sempozyum, Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru'nun başkanlığındaki oturum ile devam etti.
Sempozyumda, "Kudüs'te Osmanlı Vakıfları", "Osmanlıların Kudüs'e Vefası ve Vedası", "Bir İslam Şehri olarak Kudüs", "İsrail Ulus
Devleti Yasası ve Teolojik Dayanakları", "Dört Şairin Mısralarında Kudüs" gibi başlıklar ele alınacak.
Uludağ Üniversitesi,Bursa,Kudüs
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:11