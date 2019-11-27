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İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı

Maltepe'de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı. Bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı.

27.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:58

sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu. O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler de ağacın altında bekliyordu. Cani şahsın kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kedi, kendisine saldıran köpekler tarafından telef olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs ağaçtaki kediye kemerle vururken köpekler de ağacın altında bekliyor.

Kedi ağaçtan atladığı gibi köpeklerin saldırısına uğruyor.

İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA


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