İnsanlık Ölmemiş" Dedirten Dernek...izmir'de Hasta Yakınlarına Bedava Sıcak Yuva

"İnsanlık ölmemiş" dedirten dernek... İzmir 'de hasta yakınlarına bedava sıcak yuvaKanatsız meleklerden hasta yakınlarına ücretsiz barınma hizmeti"İzmir'de, çocuğu tedavi gören ailelere barınma hizmetiİzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, şehir dışından gelen kanser hastası çocukların uzun süren tedavileri sebebiyle kalacak yer problemi yaşayan ailelerine ev ortamında ücretsiz konaklama hizmeti sunuyorİZMİR - Türk konukseverliğini dernek çatısı altında uygulamaya koyarak Türkiye 'de örnek bir hareket başlatan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, şehir dışından gelerek kanser hastası çocuklarını İzmir'de tedavi ettiren ailelere ücretsiz barınma imkanı sağlıyor. Uzun tedavi sürecinde hastane bahçesinde yatan veya nerede konaklayacağını bilemeyen anne ve babaları, çocukları ile birlikte sıcak bir yuvaya kavuşturan dernek, adeta "İnsanlık ölmemiş" dedirtiyor. Kanser hastası çocuklarını şehir dışından İzmir'e tedavi ettirmeye gelen aileler, bu uzun süreçte barınma sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Babalar hastane bahçesindeki banklarda yatarken, anne ve çocuklar hastanede yatmadıkları dönemler başlarını sokacak bir yer bulamıyor. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri, ülkenin dört bir yanından İzmir'e gelen bu ailelere ev imkanı sunuyor. Ailelerin tedavi süresince misafir olduğu 7 evde toplam 14 aile kalıyor. Her ev, iki ayrı ailenin kalabileceği şekilde hazırlanıyor, eşyalar buna göre ikişer ikişer seçiliyor. Dernek üyeleri, çocuklar için bazen kan buluyor, bazen de çarşıya çıkıp çocuklarına üst baş alamayan annelerin imdadına koşuyor. Evlerde konaklayan aileler, bu süre zarfında kira, fatura ve temel ihtiyaç malzemeleri için ücret ödemiyor. Bugüne dek 100'ün üzerinde aileyi evlerinde misafir eden dernek üyeleri ise, masrafları çeşitli etkinlikler düzenleyerek karşılamaya çalışıyor.Aileler ücret ödemiyor, bağışa ihtiyaç varİzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin 12 yıldır faaliyette olduğunu belirten İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Yazıcı, "İzmir dışından şehre tedavi amacıyla gelen ve kalacak yeri olmayan hasta çocukları, aileleri ile beraber evlerimizde misafir ediyoruz. Çocukların birçoğu kanser hastası olduğu için, tedavileri 6 ay ile 1 yıl arasında sürüyor. Bu süre zarfında hem aile bütünlüklerini sağlamış oluyoruz, hem de onlara maddi ve manevi destek sağlamış oluyoruz. Hastanelerde sıkça görüyoruz; baba hastanenin bankında yatıyor, arabanın koltuğunda uyuyor. Bu görüntüler hepimizi üzüyor. Şu an aynı anda 14 aile, Balçova Hatay ve Bornova 'daki 7 evimizde kalıyor. Ülkenin dört bir yanından İzmir'e tedavi olmaya gelen hasta çocuklarımız ve ailelerini bu evlerimizde misafir ediyoruz. Zaman zaman tedavi süresi uzun sürdüğü için hasta çocuğumuz kardeşlerini, akrabalarını özlüyor. Onlar bu evlerde çocuklarımızı ziyaret ediyor. Misafirlerimiz, bu evlerde kaldığı süre boyunca elektrik, doğalgaz gibi faturaların yanı sıra temel ihtiyaç maddelerini ödemiyor. Yıllık 14 ailenin masrafı 50 bin lirayı geçiyor. Bunun için çeşitli etkinlikler düzenleyerek giderleri karşılamaya çalışıyoruz. Sürekliliği sağlayabilmek için bağışlara çok ihtiyacımız var. En çok da hayırseverlerden ev istiyoruz. Şu an sırada 16 hasta var ve ev sayımız maalesef sınırlı" dedi.Her evde iki aile yaşıyorDr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanelerindeki birim doktorlarının, kalacak yeri olmayan aileleri kendilerine yönlendirdiğini kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu: "Biz aileleri hastaneden alıyoruz, eve yerleştiriyoruz, erzaklarını veriyoruz ve sözleşme imzaladıktan sonra anahtarı teslim ediyoruz. Çarşafından, havlusuna kadar ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Her ev, iki ailenin yaşayabileceği şekilde hazırlanıyor. Örneğin mutfakta iki tezgah, iki buzdolabı, iki ocak var. Çamaşır makineleri ayrı, banyoları ayrı oluyor. Bunun yanında kan ve trombosit ihtiyaçlarında da biz onların yanında oluyoruz. Hastane naklinde araca ihtiyaçları olduğunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Anneler zaman zaman çocuğuna üst baş almaya çarşıya çıkamıyor. Hemen birimiz gidip atlet alıyoruz, bez alıyoruz.""Madem ki hastalık var; insanlık birbiri için var"Bugüne dek yüzlerce ailenin İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin evlerinde kaldığını ifade eden Yazıcı, "Bu çok zor bir süreç ve bu süreçte onların yanlarında olabilmek bizi sevindiriyor. Umarım bize ihtiyaç kalmaz ama maalesef ihtiyaç var ve bunu karşılamak için tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Hepimiz anneyiz ve belli bir yaşın üstündeyiz. Kadınların yumuşak karnı çocuk olduğu için onların ihtiyaçları bizim ihtiyacımızmış gibi hissediyoruz. Hastalık başa gelmeden ne çekildiği bilinmiyor. Allah kimseye hastalık vermesin ama madem ki hastalık var; insanlık birbiri için var. Birbirimize destek olursak insan olduğumuzu anlayacağız" diye konuştu."İkinci ilaç tedavisi gibi geldi"Nurgül Yeniay ve Serkan Yeniay çifti, 13 Mart tarihinde 9 yaşındaki oğulları Hasan Ömer'in lösemi olduğunu öğrendi. İzmir merkezine 2 saat uzaklıktaki Ödemiş ilçesinde oturan aile, maddi durumları olmadığı için hastaneye nasıl gidip geleceklerini düşünürken devreye İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği girdi. 8 aydır derneğin evinde konakladıklarını söyleyen baba Serkan Yeniay, "Oğlumuz 13 Mart'ta tedavi olmaya başladı. Biz Ödemiş'te oturuyoruz. Evimiz merkeze 2 saatlik uzaklıkta. Çocuğu sürekli evden hastaneye getirip götüremem. Arabamız yok. Trene binsek, yarı yolda çocuğumun hastalanabileceğini ve hastaneye geri götürmek zorunda kalabileceğimizi söylediler. Kiralar çok pahalı olduğu için burada ev kiralayamadık. Ne yapacağımızı düşünürken dernek bizi aradı ve evi ayarladılar. Kendimizi burada evimizde gibi hissediyoruz. Her şeyimizi ayarlıyorlar. Burası bize ikinci bir ilaç tedavisi gibi geldi" dedi. Anne Nurgül Yeniay da, "Tedavi süreci çok zor. Çok ağır geçiyor. Maddi durumumuz yok, tedavi sürecinde ev kiralayamadık. Hastaneye gidip gelmek için araç ayarlama durumumuz da yoktu. Sonra bize konuk evlerinden bahsettiler. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı. Oğluna yakın zamanda ilik nakli yapıldığı için mutlu olduklarını belirten anne Yeniay, şu anda sadece kontroller için hastaneye gittiklerini, 2 ay sonra evin kendilerine ayrılan kısmını başka bir aileye bırakacaklarını söyledi."Bir ay hastane bahçesinde yattım"Zahide Gündüz ve İbrahim Gündüz çifti de 28 Mayıs tarihinde 4 yaşındaki oğulları Kürşat'ın lösemi olduğunu İzmir'de öğrendi. Kütahya Simav 'dan gelen aile, 5 aydır derneğin evinde konaklıyor. Ev imkanı sağladıkları için derneğe teşekkür eden baba İbrahim Gündüz, "Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun. Dışarıdan gelip kalacak yer sorunu olan çok kişi var. Anne ve çocuk hastanede yattığında babalar hastane bahçesinde kalıyor. Çocuk sürekli hastanede yatmadığı için bir süre sonra anne ve çocuk için de başlarını sokacak yer ihtiyacı oluyor. Ben de bir ay hastanenin bahçesinde yatmıştım. Tedavi uzun bir süreç ve kalacak yer sorun oluyordu. Hastanede bize dernekten bahsettiler. Burada 5 aydır kalıyoruz. Başımızı sokacak bir yer bulduk. Ev kiralamak için durumumuz zaten yok ama kiralasaydım bile bu kadar her şeyi tamam olan bir ev kiralayamazdım" diyerek duygularını dile getirdi.