İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü... Vatandaşın duvardaki kediyi alıp beslemesi kamerada

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü... Vatandaşın duvardaki kediyi alıp beslemesi kameradaKONYA - Konya 'da bir vatandaşın duvardaki kediyle oynaması ve kedinin sevgi gösterileri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Bir vatandaşın duvarın üzerinde duran kediyi sevmesi ve onunla oynaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. O sırada güvenlik kamerasını takip eden iş yerindeki çalışanlar ise, yaşananları hareketli olan güvenlik kamerası ile an be an takip etti. Görüntülerde, duvarın yanına bisikletini bırakan bir vatandaş, duvarın üzerindeki kediyi severek onunla oynamaya başladı. Kedi de vatandaşın kendisiyle oynamasına sevgi gösterileri ile karşılık verdi. Bir süre kediyi seven vatandaş bisikletini alıp yürürken kedi de duvardan atlayarak peşine takıldı. Caddeden karşıya geçen vatandaşı takip eden kedi, peşinden ayrılmadı. Vatandaş yol kenarındaki marketin önüne bisikletini koyarak içeriye girerken, kedi kapının önünde onu bekledi. Marketten elinde poşetle çıkan ve kediye yiyecek aldığı anlaşılan vatandaş, poşeti kedinin önüne yere koyarak içindeki kutuyu çıkarttı. Vatandaş, kutudaki ton balığını kedinin önüne dökerken, kedi de büyük bir iştahla yedi. Vatandaş eliyle de kediye bir şeyler yedirdikten sonra kedi tekrar duvarın üzerine çıktı. Vatandaş da poşetteki yiyecekleri kedinin önüne bırakarak bisikleti ile oradan ayrıldı. İş yeri çalışanları ise güvenlik kamerasına yansıyan bu olayı baştan sona hareketli bir şekilde kayda aldı.