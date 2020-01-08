İnsanlık tarihinin tüm gizemleri Göbeklitepe'de

İNSANLIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARINDAN

İçerisinde henüz keşfedilmemiş bir gizem barındıran Göbeklitepe, araştırmacı-yazar İsmet Cerit'in son eseri ile okuyucuya ışık tutuyor. Kitabında bu bölgeyi özel kılanın ne olduğu sorusu üzerine gittiğini belirten Cerit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göbeklitepe, insanlık tarihinin dönüm noktalarındandır. Bu sebeple iyi araştırılmalı ve geçmiş aydınlatılmalıdır. Göbeklitepe binlerce yıl öncesinden günümüze kadar bir çekim merkezi olma özelliğini koruyor. Son kitabımda okurlarımı 12 bin yıl öncesinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyorum ve sorulara birlikte yanıt arıyoruz. Kitap sürükleyici kurgusu ile okurları sıkmayan ve salt bilgiye boğmayan bir yapıya sahip"

İNSANLIK TARİHİNİN TÜM GİZEMLERİ GÖBEKLİTEPE'DE

Göbeklitepe'nin keşfi ile birlikte insanlık tarihinin karanlıkta kalmış tüm gizemlerinin açığa çıkacağını söyleyen İsmet Cerit, insanlığın geçmişine dair tüm gizemlerinin Göbeklitepe'de olduğunun altını çizdi. Cerit, "Göbeklitepe'nin bulunduğu alan türlü savaşlar ve fetihler görmüş bir yerdir. Dolayısıyla yapılan araştırmalar sayesinde, neden bu bölgenin çekim merkezi olduğu ve insanların dikkatini bu denli cezbettiği soruları da yanıtlanacaktır. Homo Sapiens'in; doğayla anlaşmaya iten güdüsünü, yaşamayı öğrenmek zorunda kalışını, yaratıcı gücün geldiği yeri, medeniyetler kurmayı ve sanat üretimini, Estetik anlayışın nasıl geliştiğini 'Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk' kitabında okuyucu ile paylaşıyorum" dedi.

İSMET CERİT KİMDİR?

1 Nisan 1976'da Amasya da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Eğitim hayatına İstanbul da devam etti 1997 yılında ticaret hayatına atılan Cerit, 2011 yılında Jewel of Lounge isimli albümü müzikseverler ile buluştu. 2014'de ilk kitabı "40",2018 Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'den İstanbul'a doğru yürüyüşünü konu alan roman tadındaki kitabı "Fetih İstanbul" piyasaya sürülen İsmet Cerit, bu kitabı ile Altın Kalem Ödüllerinde tarihi roman kategorisinde ödüle layık görüldü.