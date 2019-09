Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen 'de kaybetmiştir. İslam dünyası, akıl, iz'an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir." dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Dünya Çizerler Birliği işbirliğiyle Büyük Çamlıca Camisi'nde açılan "Çizgilerle Yemen" sergisinde konuşan Erbaş, insanlığın zor süreçlerden ve çetin sınavlardan geçtiği bir çağda yaşandığını söyledi.Dünyanın birçok yerinde, zayıf ve masumların hayatı üzerinde güç gösterisi yapıldığını, taşeron örgütler eliyle ve vekalet savaşlarıyla insanlığın katledildiğini dile getiren Erbaş, "Ne yazık ki milyonlarca insanın hayatına kasteden, yurtlarını terk etmelerine, açlık, sefalet ve hastalığın pençesine düşmelerine sebep olan bu savaş ve işgallerden en çok zararı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve masum insanlar görmektedir. İslam coğrafyasının ise neredeyse her yerinde, acı, gözyaşı ve hüzün hayatı esir almış, asırlarca yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi olmuş bir medeniyetin coğrafyası, fitne, şiddet ve çatışma diyarı haline gelmiştir." diye konuştu.Bu durumun en somut örneklerinden birisinin Yemen'de süren savaşta yaşandığına dikkati çeken Erbaş, "İnsanlık, vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir. İslam dünyası, akıl, iz'an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.- "7 milyon insan hayatını kaybetme riski altında"Yemen'de 2015 yılından bu yana yaşanan drama değinen Erbaş, insanların şiddet ve yoksulluk karşısında hayatta kalmaya çalıştığını ifade ederek, acil yardım ulaştırılmazsa 7 milyon insanın da hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.Yemen'de yaşanan durum karşısında vicdan sahiplerinin sorumluluğunun her geçen gün daha da arttığını belirten Erbaş, şöyle konuştu:"Yeryüzünde yükselen her feryada çare bulmaya çalışmak, bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir. Bunun idrakinde olarak milletimiz, devletimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sizler gibi değerli ilim ve sanat insanlarımız yaşanan bu dramlar karşısında büyük çabalar sarf etmektedir. Kurulduğu günden bu yana ülkemizden tüm dünyaya yayılan çalışmalarıyla evrensel bir iyilik hareketine dönüşen Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelindeki 1001 şubesi ve 145 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle bugün Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlara, Karayiplerden Uzakdoğu'ya nerede yardıma muhtaç mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır."Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yemen'de de çatışmaların başladığı ilk andan bu yana her türlü insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, savaş ve açlıkla mücadele eden Yemenlilerin yanında olduklarını vurguladı.Sergi bir ay boyunca açık kalacakBugüne kadar Yemen'de yaptıkları çalışmaları aktaran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün de farkındalığımızı artırmak yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı hale getirmek ve en ileri düzeye taşımak için bir aradayız. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden kıymetli sanatçılarımız ve çizerlerimizle beraber, insanlığın vicdan yüküne bir kez daha dikkat çekiyoruz. Bu itibarla, 30 gün boyunca açık kalacak olan bu serginin, Yemen konusundaki duyarlılık ve hassasiyetimize katkı sunmasını temenni ediyorum. Başta mazlum Yemen halkı olmak üzere bütün dünyada zulüm ve işkencenin kuşatması altında kalan kardeşlerimizin bir an önce huzur ve felaha ermelerini diliyor; inayetini bizlerden esirgememesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.40 ülkeden 62 sanatçının karikatürlerin yer aldığı sergi, bir ay boyunca Büyük Çamlıca Camisi Sanat Galerisinde gezilebilecek.Sergi açılışına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, çeşitli ülkelerden gelen çizerler ve vatandaşlar katıldı.