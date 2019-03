Kaynak: AA

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında tasarlanan, adım atabilen ve üstün özelliklere sahip "insansı" robot Akıncı-4, çalışmaların tamamlanmasıyla kusursuz şekilde yürüyor.İnsansı robot olarak tasarlanan Akıncı-4'te, kolay hareket edebilmesi için 41 eklem noktası bulunuyor.Tamamen yerli yazılımlarla çalışan, yedi dil bilen Akıncı-4, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı ile konuşabiliyor, 3D görebiliyor, insanları tanıyor, öğrendiği bilgileri yorumluyor, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor.Akıncı-4, son çalışmaların tamamlanmasıyla artık rahatlıkla kusursuz olarak yürüyebiliyor. Derin öğrenme özelliğine sahip insansı robot, farklı sektörlerde de görev alacak şekilde programlanabiliyor.Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır robotik sistemler üzerine çalıştıklarını söyledi.Akıncı-4'ün yapay zekaya sahip olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:"Sahip olduğu esneklik sayesinde Akıncı-4, insan hareketlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani insan anatomisine uygun yürüyebiliyor. Üzerindeki yazılımından donanımına kadar her şey tamamen yerli olarak kendi fabrikamızda üretildi. Yine üzerinde bulunan 100'ün üzerinde sensör sayesinde Akıncı-4, dışarıdan bilgi alıyor ve görüntüleme yapabiliyor. İnsan tanıma sistemi sayesinde de 3 milyonun üzerinde kişiyi tanıyarak hafızasına kaydediyor.""Rahatlıkla koşabilecek duruma getireceğiz"Robotun koku, sıcaklık ve dokunma sensörleriyle geliştirildiğini anımsatan Akın, şöyle devam etti:"Akıncı-4, geçtiğimiz aylarda yeni yeni adım atıyordu. Şimdi ise rahatlıkla yürüyebiliyor. Testlerimize başarıyla devam ediyoruz. Şu an için yürümeden aldığımız performans gayet iyi. Yakın zamanda da koşması için elimizden geleni yapıyoruz. Akıncı-4 gelecek zamanda insan anatomisine uygun her yerde çalışacak. Yani araba kullanma ve merdiven çıkma gibi birçok özelliğe sahip olacak. Motorların gücünün ilk etapta dörtte birini kullanıyoruz. İnşallah ilerleyen aylarda gerekli testlerimizi yaparak Akıncı-4'ü rahatlıkla koşabilecek duruma getireceğiz."Robotlar birbirleriyle konuşuyorÜretim Koordinatörü Süleyman Demir de yerli donanım ve yazılımlar sayesinde ürettikleri robotların birbirleriyle konuşabildiğini dile getirdi.Akıncı-4'ü geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Demir, "İlerleyen dönemde koşması için Ar-Ge çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine iki robotumuz, yani Mini Robot Ada ve Akıncı-4 sahip oldukları yapay zeka ve donanım sayesinde birbirleriyle rahatlıkla konuşabiliyor. Bugün dünyada ender görülen bu durum ilerleyen dönemde ciddi anlamda yaygınlaşacaktır." diye konuştu.