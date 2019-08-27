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İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlandı

İnsansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlandığı bildirildi.

27.08.2019 12:06 İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlandı
İnsansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlandığı bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü, UUİ'ye bağlandı.
Bağlantının başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin, robotun gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 7 Eylül'de dünyaya geri dönmesinin planlandığını söyledi.
Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
Uzay aracı, UUİ'ye ulaşmasının ardından bağlanma sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ilk denemesinde bağlantı gerçekleştirememişti.

Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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