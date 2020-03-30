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İnsansız Hava Aracı(İHA) ve pilot sayısında rekor artış

TÜRKİYE'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ve pilot sayısında rekor artış oldu.

30.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:06
İnsansız Hava Aracı(İHA) ve pilot sayısında rekor artış
TÜRKİYE'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ve pilot sayısında rekor artış oldu. 2019 yılı sonu itibarıyla İHA sayısı 34 bin 150'ye, pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 52 bin 120'ye yükseldi. 2019 yılında kesilmiş İHA idari para cezasının 48 ve toplam tutarın ise 379 bin 675 TL olduğu öğrenildi.

Türkiye 'de İnsansız Hava Aracı(İHA) ve pilot sayısı her yıl artıyor. 2016'da 8 bin 349 olan Türkiye genelindeki İHA sayısı 2018 yılında 27 bin 439'a, kullanıcı sayısı ise 35 bin 366'ya ulaşmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı sonu itibarıyla İnsansız Hava Aracı(İHA) sayısı 34 bin 150'ye, pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 52 bin 120'ye yükseldi. İHA Kayıt Sistemi'nde 27 Temmuz 2019'da hizmete açılan "uçuş izni (mülki idare) modülü" üzerinden yapılan uçuş izni başvuruları da süreçleri hızlandırdı. Azami Kalkış Ağırlığı 500 gram ile 25 kilogram arası tüm sivil insansız hava araçları İHA Kayıt Sisteminde kayıt altına alınıyor. Bu insansız hava araçlarını kullanacak pilotlar ticari ya da sportif/amatör pilot lisansı sahibi olması gerekiyor.

379 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

2019 yılında kesilmiş olan İHA idari para cezasının 48 ve toplam tutarı ise 379 bin 675 TL oldu. Ağırlığı 500 gram ve üstü İHA satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve uçuranların sistemde kayıt işlemi yapmaları zorunlu tutuluyor.İHA kaydetmekle yükümlü bireyler ve ticari işletmeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA sayfasında sisteme kayıt olmaları gerekiyor. İlgili mevzuat gereğince satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgileri aynı gün içinde satışı yapan şirket tarafından; yurtdışından bireysel olarak getirilen, ithal edilen veya yurtiçinde devralınan araçlar ise ilgili birey ve şirketler tarafından en geç üç gün içinde sisteme kaydedilmesi zorunlu tutuluyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Pilot, Ekonomi
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