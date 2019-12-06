İnsansız kara aracı göreve hazır

Türk savunma sanayisi bünyesinde 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında üç tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi. Geliştirilen araçlar için 'Türkiye'nin mini askerleri' yakıştırması yapıldı.

GENİŞ OPERASYONLARDA KULLANILABİLECEK

İnsansız kara aracı mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş operasyonlarda kullanılabilecek. Kara aracının yüzde 60 eğim tırmanma kabiliyeti, 150/500 uzaktan kontrol mesafesi, menfez geçişi, merdiven çıkma, alternatif silah modülü, keşif, gözetleme modülü, sudan geçme gibi bir çok özelliği bulunuyor.

SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.