INSAS 2019 doğalgazın küresel geleceğini mercek altına alıyor

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ülkemizin dünya enerji
piyasasındaki konumunun güçlendirilmesi sürecinin en büyük destekçilerinden biri olan,
Türkiye'nin en büyük gaz dağıtım şirketi İGDAŞ, Türkiye Doğal Gaz dağıtıcılar Birliği GAZBİR
ve Doğal Gaz Sektör Meslekleri Sınav ve Belgelendirme Merkezi GAZMER tarafından
organize edilecek olan "INGAS 2019", T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle doğalgazın küresel geleceğini enerji piyasasının
küresel önderleri ve alanında dünya çapında uzman liderleriyle mercek altına alacak.
"Ortak Enerjimiz, Ortak Geleceğimiz"
Bugüne kadar 89'u kurucu, 14'ü Premium ortak ve 61'i de ortak olmak üzere beş
kıtada toplamda 164 üyesiyle dünya gaz pazarının %95'ine vermiş olduğu hizmetle
doğalgazın küresel sesi olan ve sürdürülebilir enerjinin geleceğine ana unsur olarak
doğalgazı yerleştirmeyi hedefleyen Uluslararası Gaz Birliği IGU Başkanı Joe Myung KANG
ile üye kuruluşlarıyla birlikte doğalgaz altyapısını bugün ve yarın için enerjinin
merkezine konuşlandıracak yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Avrupa Enerji
Topluluğu'yla birlikte çalışan Avrupa Gaz Araştırmaları Grubu GERG Başkanı Mures
ZAREA gibi 40 farklı ülkeden katılım sağlayacak doğalgaz sektörünün global
liderlerini konuşmacı olarak ağırlayacak olan INGAS'ın 2019 ana teması: "Ortak
Enerjimiz Ortak Geleceğimiz".
"Doğalgazın Avrasya'daki En Büyük Vitrini"
Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun kalbi olan ülkemizde düzenlenen Avrasya'nın en büyük
doğal gaz fuarı olan INGAS 2019, iki gün boyunca 40 farklı ülkeden küresel karar
vericiler, tedarikçiler ve sektör liderlerinden oluşan heyetleri ağırlamaya
hazırlanıyor. INGAS 2019'da gerçekleştirilecek olan B2B görüşmeler T.C. Ticaret
Bakanlığı'nın destekleriyle organize edilecek.
Fuaye alanında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa Ülkeleri,
Brezilya, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas,
Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan,
Oman ve Ürdün'den gelecek olan yüzün üzerinde yerli ve yabancı firma
ziyaretçileriyle ve yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.