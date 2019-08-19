INSAS 2019 doğalgazın küresel geleceğini mercek altına alıyor

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ülkemizin dünya enerji

piyasasındaki konumunun güçlendirilmesi sürecinin en büyük destekçilerinden biri olan,

Türkiye'nin en büyük gaz dağıtım şirketi İGDAŞ, Türkiye Doğal Gaz dağıtıcılar Birliği GAZBİR

ve Doğal Gaz Sektör Meslekleri Sınav ve Belgelendirme Merkezi GAZMER tarafından

organize edilecek olan "INGAS 2019", T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret

Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle doğalgazın küresel geleceğini enerji piyasasının

küresel önderleri ve alanında dünya çapında uzman liderleriyle mercek altına alacak.

"Ortak Enerjimiz, Ortak Geleceğimiz"

Bugüne kadar 89'u kurucu, 14'ü Premium ortak ve 61'i de ortak olmak üzere beş

kıtada toplamda 164 üyesiyle dünya gaz pazarının %95'ine vermiş olduğu hizmetle

doğalgazın küresel sesi olan ve sürdürülebilir enerjinin geleceğine ana unsur olarak

doğalgazı yerleştirmeyi hedefleyen Uluslararası Gaz Birliği IGU Başkanı Joe Myung KANG

ile üye kuruluşlarıyla birlikte doğalgaz altyapısını bugün ve yarın için enerjinin

merkezine konuşlandıracak yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Avrupa Enerji

Topluluğu'yla birlikte çalışan Avrupa Gaz Araştırmaları Grubu GERG Başkanı Mures

ZAREA gibi 40 farklı ülkeden katılım sağlayacak doğalgaz sektörünün global

liderlerini konuşmacı olarak ağırlayacak olan INGAS'ın 2019 ana teması: "Ortak

Enerjimiz Ortak Geleceğimiz".

"Doğalgazın Avrasya'daki En Büyük Vitrini"

Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun kalbi olan ülkemizde düzenlenen Avrasya'nın en büyük

doğal gaz fuarı olan INGAS 2019, iki gün boyunca 40 farklı ülkeden küresel karar

vericiler, tedarikçiler ve sektör liderlerinden oluşan heyetleri ağırlamaya

hazırlanıyor. INGAS 2019'da gerçekleştirilecek olan B2B görüşmeler T.C. Ticaret

Bakanlığı'nın destekleriyle organize edilecek.

Fuaye alanında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa Ülkeleri,

Brezilya, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas,

Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan,

Oman ve Ürdün'den gelecek olan yüzün üzerinde yerli ve yabancı firma

ziyaretçileriyle ve yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.