Haberler» 3. Sayfa» Haber

İnşattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt'te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

22.08.2019 18:14 İnşattan düşen işçi ağır yaralandı
Siirt'te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesi Ekinyolu köyünde meydana geldi. İnşaatta çalışan 54 yaşındaki Mehmet Solgun dengesini kaybederek 10 metre yüksekten sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solgun, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, Eruh, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:48   Ayvalık'ta çıkan orman yangınında vatandaşlar etten duvar ördü
19:28   Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı
19:22   Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
19:19   Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı
19:16   Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran şüphelileri Denizli'de yakaladı
19:11   İspanya'da 555 kadının etek altı görüntülerini çeken sapık, suç üstü yakalandı!
19:03   Balıkesir'deki kazada polis memuru yaralandı